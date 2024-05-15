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俄宣布重新攻占拉博蒂諾村 烏軍失去2023年夏季反攻唯一戰果

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭扎波羅熱州羅博季涅村中央廣場一座二戰無名士兵紀念碑，可見到紀念碑經過俄烏兩軍激戰後被毀與斷了頭顱，攝於1日。美聯社
烏克蘭扎波羅熱州羅博季涅村中央廣場一座二戰無名士兵紀念碑，可見到紀念碑經過俄烏兩軍激戰後被毀與斷了頭顱，攝於1日。美聯社

俄羅斯國防部15日通報，俄軍已經重新占領具有重要象徵意義的烏克蘭扎波羅熱州拉博蒂諾（Robotyne）村。

烏克蘭將此地稱為羅博季涅（Robotyne）。

俄羅斯官媒RT表示，此處是烏軍2023年反攻的唯一戰果。俄羅斯另一家官媒衛星通訊社轉述的俄羅斯國防部通報表示，「『第聶伯』集團軍部隊完全解放了扎波羅熱州的拉博蒂諾村」，並在另外三個地點「殺傷烏軍有生力量和裝備」，稱烏軍損失25名軍人、2輛汽車跟一門美製M777式155公厘榴彈砲。

拉博蒂諾村是一個前線村莊，位於俄占扎波羅熱州首府梅利托波爾（Melitopol）東北約75公里。俄羅斯官媒指出，基輔當局將此地列為烏軍2023年夏季發動反攻的主要成果。正是為了收復拉博蒂諾村，烏克蘭從戰略預備隊調派了接受西方國家訓練的部隊投入戰鬥。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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