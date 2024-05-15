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烏戰局惡化…俄軍侵哈爾科夫州城鎮 澤倫斯基急取消外訪行程

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名烏克蘭警察13日在烏東城鎮沃爾臣斯克檢視受損建築；不少烏國民眾從烏東邊境地區撤離。歐新社
一名烏克蘭警察13日在烏東城鎮沃爾臣斯克檢視受損建築；不少烏國民眾從烏東邊境地區撤離。歐新社

烏克蘭戰局惡化，基輔表示俄羅斯軍隊已進入烏東哈爾科夫州城鎮沃爾臣斯克。該地距俄烏邊境約5公里，俄軍若拿下，會是10日進攻該州以來最顯著進展，迫使烏軍趕往增防。烏總統澤倫斯基發言人15日說，總統近日出訪行程均延後。西班牙、葡萄牙當局人士透露，澤倫斯基預定本周到訪行程已取消。

路透報導，近幾個月俄國在烏東緩緩進展，近期俄軍突襲讓已經兵疲馬困的烏軍手足無措。澤倫斯基先前還說，俄軍可能在未來幾周發動大型攻勢。

沃爾臣斯克警務官員說，情況「極其艱困」，俄軍已經在該鎮街道間占據據點，據稱仍有烏國警員還在該鎮持續疏散民眾。烏克蘭國防部發言人說，部分俄軍已進入沃爾臣斯克。

軍事分析家認為，該鎮是俄軍繼續推進路上的必爭之地；自10日俄軍突襲，已有近8,000人從該鎮和邊境地區撤離。

烏軍14日夜間說，軍隊已在哈爾科夫州部分地區撤退到「較有利」據點，並說這項決定考量的是敵軍砲火和突擊行動，意在保護官兵性命及避免損失。

針對出訪延後，澤倫斯基發言人尼基佛洛夫說，延後的行程會另再協調日期。原本預計西班牙國王17日將設宴招待澤倫斯基，兩國還擬簽訂雙邊安全合作協議，澤倫斯基並預計訪問葡萄牙。西班牙政府消息人士、葡政府發言人均說，烏方已取消訪問但未說明原因。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 澤倫斯基 烏克蘭

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