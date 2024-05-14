俄媒：外力干擾 伏爾加格勒貨運列車出軌無傷亡
俄羅斯多家通訊社今天報導，一列貨運列車在俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）地區脫軌，是「未經授權人員」、「外力干擾」造成。
法新社引述塔斯社（TASS）報導：「由於未經授權人員的干預，伏爾加格勒地區科特盧班（Kotluban）車站發生貨運列車出軌事件。」
「根據初步資訊，沒有人員傷亡，當時科特盧班的列車交通暫停。」
俄羅斯國家通訊社「俄羅斯新聞社」（RIA ）引述緊急事務部消息指出，儲存槽和裝有木材的車廂起火，火勢已被撲滅。
這是俄羅斯鐵路網連串可疑火災和脫軌事件的最新一起。
俄羅斯將先前的事件歸咎於烏克蘭及其支持者。
2023年12月，俄羅斯逮捕一名白俄羅斯男子，因為他涉嫌依照烏克蘭命令，在靠近中國邊境的西伯利亞鐵路重要路段的兩列火車上放置爆裂物。
大約一週前，莫斯科以東約5500公里的貝加爾－黑龍江（Baikal-Amur）公路一處隧道發生交通混亂。
今年1月，俄羅斯調查人員表示，兩名在莫斯科縱火焚燒鐵路設備箱的青少年被控為烏克蘭進行破壞活動。
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