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美國務卿訪基輔 展現援烏決心

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
美國國務卿布林肯今天抵達烏克蘭首都基輔。路透
美國國務卿布林肯今天抵達烏克蘭首都基輔。路透

美國國務卿布林肯今天抵達烏克蘭首都基輔，這是自美國國會上月通過延宕多時的610億美元軍援烏克蘭法案以來，首度有美國高官來訪。

路透社報導，烏克蘭正努力抵抗俄羅斯對其東北邊境的狂轟濫炸，布林肯這場先前未公開的訪問，旨在展現美國對烏克蘭的聲援。

不願透露姓名的美國官員向隨行記者簡報說，布林肯今天一早搭乘火車抵達基輔，希望「向顯然處於極為艱困時刻的烏克蘭人發出強烈的安撫訊號」。

這位官員說：「布林肯來這裡的任務，其實是要討論我們該如何執行補給援助，來協助他們加強防禦，讓他們漸漸奪回戰場上的主動權。」

這位官員表示，總統拜登4月24日批准的火砲、陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）長程飛彈和防空攔截系統已經送抵烏克蘭部隊。

這位官員表示，布林肯將向包括總統澤倫斯基在內的烏克蘭官員保證美國將繼續提供支持，並發表關注烏克蘭未來的演講。

基輔數月來在戰場上處於劣勢，挾著兵力和彈藥明顯優勢的俄軍，利用烏克蘭兵員和砲彈短缺的時刻緩慢推進，主要攻勢放在烏克蘭南部的頓內茨克州（Donetsk）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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