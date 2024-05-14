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俄進軍哈爾科夫 烏克蘭陷內憂外患

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
烏克蘭警察十三日在接近俄國邊境的哈爾科夫州沃爾臣斯克鎮檢視一座毀於砲火的建築，俄軍稍後宣稱已進占該鎮。（歐新社）
烏克蘭警察十三日在接近俄國邊境的哈爾科夫州沃爾臣斯克鎮檢視一座毀於砲火的建築，俄軍稍後宣稱已進占該鎮。（歐新社）

俄軍十一日和十二日連下烏克蘭東北部邊境九座村落後，十三日宣稱已進入該地區的沃爾臣斯克鎮，逼近烏克蘭第二大城哈爾科夫，兩地相距七十四公里。烏方則指稱，兩軍仍在該鎮激戰。

俄軍十日突越界進攻哈爾科夫州。前年俄軍雖曾在該州被烏軍擊退，最近卻有所進展，俄國國防部十一日聲稱攻下州內五座邊境村莊，迫使四千多名居民撤離，十二日再奪占該州四座村莊。這幾天的戰鬥也被視為俄烏開戰兩年多來，最重要而且值得關注的地面戰之一。

俄軍這波攻勢已造成數千平民逃往哈爾科夫市，烏軍指揮官擔憂，若俄軍砲火射程涵蓋該市，後果恐不堪設想。烏軍說，俄軍已集結五個營，在戰機掩護下，用砲彈、攻擊無人機與滑翔炸彈猛攻該地區，取得戰術成功。沃爾臣斯克雖在軍事上並不特別重要，惟一旦失守，仍將打擊烏克蘭士氣。

軍事專家認為，俄軍近日的斬獲，已使烏克蘭陷入非常危險的境地。烏軍幾個月來一直抱怨彈藥短缺，官兵精疲力竭。距俄烏邊界僅約卅二公里的哈爾科夫市，市郊出現逃難潮。

另一方面，「基輔獨立報」報導，二○一九年四月當選烏克蘭總統的澤倫斯基，其任期原定廿日屆滿，應於三月卅一日投票的總統大選卻未如期舉行。俄烏開戰後，澤倫斯基依戒嚴法暫停選舉。惟烏克蘭憲法只規定國會議員任期若在戒嚴時屆滿，可自動延任至解嚴，並未對總統有類似的明確條款。

這使烏克蘭國內有人批評，即使正處戰時仍不應延後大選。曾是澤倫斯基盟友的烏克蘭前國會議長拉祖姆科夫二月就直指，不舉行大選，澤倫斯基就必須將權力移交國會議長，直到選出新總統。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞也說，澤倫斯基既然決定不舉行大選，那自廿一日起，他就不再是合法總統。俄國外長拉夫羅夫也說，也許屆時「我們不必承認澤倫斯基的合法地位」。政治分析家費森科提到，俄國情報機構正藉此顛覆烏克蘭內部，意圖煽動烏軍抗命。

而對烏克蘭最大的軍援國美國，共和黨聯邦參議員葛蘭姆去年八月曾當面在基輔對澤倫斯基說，烏克蘭須在戰時舉行大選。但今年他改口稱，也許有必要等到戰況更好時再舉行。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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