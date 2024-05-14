俄進軍哈爾科夫 烏克蘭陷內憂外患

俄軍十一日和十二日連下烏克蘭東北部邊境九座村落後，十三日宣稱已進入該地區的沃爾臣斯克鎮，逼近烏克蘭第二大城哈爾科夫，兩地相距七十四公里。烏方則指稱，兩軍仍在該鎮激戰。

俄軍十日突越界進攻哈爾科夫州。前年俄軍雖曾在該州被烏軍擊退，最近卻有所進展，俄國國防部十一日聲稱攻下州內五座邊境村莊，迫使四千多名居民撤離，十二日再奪占該州四座村莊。這幾天的戰鬥也被視為俄烏開戰兩年多來，最重要而且值得關注的地面戰之一。

俄軍這波攻勢已造成數千平民逃往哈爾科夫市，烏軍指揮官擔憂，若俄軍砲火射程涵蓋該市，後果恐不堪設想。烏軍說，俄軍已集結五個營，在戰機掩護下，用砲彈、攻擊無人機與滑翔炸彈猛攻該地區，取得戰術成功。沃爾臣斯克雖在軍事上並不特別重要，惟一旦失守，仍將打擊烏克蘭士氣。

軍事專家認為，俄軍近日的斬獲，已使烏克蘭陷入非常危險的境地。烏軍幾個月來一直抱怨彈藥短缺，官兵精疲力竭。距俄烏邊界僅約卅二公里的哈爾科夫市，市郊出現逃難潮。

另一方面，「基輔獨立報」報導，二○一九年四月當選烏克蘭總統的澤倫斯基，其任期原定廿日屆滿，應於三月卅一日投票的總統大選卻未如期舉行。俄烏開戰後，澤倫斯基依戒嚴法暫停選舉。惟烏克蘭憲法只規定國會議員任期若在戒嚴時屆滿，可自動延任至解嚴，並未對總統有類似的明確條款。

這使烏克蘭國內有人批評，即使正處戰時仍不應延後大選。曾是澤倫斯基盟友的烏克蘭前國會議長拉祖姆科夫二月就直指，不舉行大選，澤倫斯基就必須將權力移交國會議長，直到選出新總統。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞也說，澤倫斯基既然決定不舉行大選，那自廿一日起，他就不再是合法總統。俄國外長拉夫羅夫也說，也許屆時「我們不必承認澤倫斯基的合法地位」。政治分析家費森科提到，俄國情報機構正藉此顛覆烏克蘭內部，意圖煽動烏軍抗命。

而對烏克蘭最大的軍援國美國，共和黨聯邦參議員葛蘭姆去年八月曾當面在基輔對澤倫斯基說，烏克蘭須在戰時舉行大選。但今年他改口稱，也許有必要等到戰況更好時再舉行。