烏克蘭哈爾科夫州再遭俄軍猛轟 已撤離近6000人
烏克蘭東北部與俄羅斯接壤的哈爾科夫州州長西涅古波夫今天表示，俄軍對州內30多座村莊和城鎮進行連續猛烈攻擊，且自俄軍10日發動地面進攻以來，當地已有近6000居民被迫撤離。
法新社報導，西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體發文說，過去一天哈爾科夫州（Kharkiv）有「超過30座」城鎮和村莊「遭到敵人的大砲和迫擊砲攻擊」，造成至少9人受傷。
他並表示，哈爾科夫州有些地區還遭到俄軍戰機轟炸，而自近期這波攻勢發動以來，已有5762位居民撤離家園。
烏克蘭總參謀部今天坦承，俄羅斯突破烏軍的防線後，「目前正在取得戰術上的成功」，並表示俄軍昨天一整天在5個邊境區域「發動22起攻擊」，其中14起仍在持續中。
俄羅斯國防部今天也說，俄軍已經「改善了戰術位置」，並在利普齊（Lyptsi）和沃爾臣斯克（Vovchansk）等烏克蘭邊境村鎮一帶對烏軍的「人力造成打擊」。
另一方面，基輔一名國防消息人士今天告訴法新社，烏軍已空襲俄羅斯西部一座輸油站和一座變電所。這是烏克蘭對俄國發動一系列跨境空襲行動的最新一起。
俄烏兩軍對彼此能源設施的攻擊近幾週升溫，這些轟炸已讓脆弱的烏克蘭能源部門承受愈來愈大壓力。
烏克蘭消息人士指出，與烏軍有關的數架無人機成功襲擊位在俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）的一座輸油站，以及利佩茨克州（Lipetsk）的一座變電所。
貝爾哥羅德州的俄羅斯當局並未證實這場空襲。利佩茨克州州長阿塔莫諾夫（Igor Artamonov）則在社群媒體發文表示，當地一座變電所起火燃燒，火勢正在撲滅中，並無人員傷亡。
阿塔莫諾夫並未提供更多細節，也沒有直接指責烏克蘭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言