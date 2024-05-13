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聽話的工作狂！俄國新防長經濟學家出身、零服役經驗 被寄望整肅軍紀

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭12日任命65歲蘇聯時期出身的經濟學家貝洛索夫出任國防部長，凸顯克里姆林宮緊縮對國防軍費的管控。路透
俄羅斯總統普亭12日任命65歲蘇聯時期出身的經濟學家貝洛索夫出任國防部長，凸顯克里姆林宮緊縮對國防軍費的管控。路透

金融時報報導，俄羅斯總統普亭12日任命蘇聯時期出身的經濟學家貝洛索夫（Andrei R. Belousov）出任國防部長，零服役經驗的他是普亭的重要經濟顧問，被寄予整肅貪腐軍紀的厚望，凸顯克里姆林宮緊縮對國防軍費的管控。

65歲的貝洛索夫是前蘇聯著名經濟學家之子，1999年投入政府公職以前在學術界做研究，先後擔任過經濟發展部部長、普亭經濟顧問、第一副總理；素來主張國家刺激經濟的角色，強調國家投資、降低利率和軟性財政及信貸政策。

貝洛索夫極力擁護國家工業，是並無權力基礎的技術官員，他的任命案說明普亭有意加緊對國防預算的控制。另有熟悉普亭的人說，普亭也想要一個聽話、直來直往的官員來做這件事。

一名熟知普亭和貝洛索夫的消息人士談到，貝洛索夫和貪腐完全沾不上邊，可望為國防部帶來新氣象，「他不會假裝自己是功勳卓絕的將士帶領國防部，他是工作狂、是技術官員。為人誠實，而且普亭非常了解他。」

芝加哥大學經濟學教授、克宮通緝名單之一索寧（Konstantin Sonin）認識貝洛索夫超過二十年，評論貝洛索夫做學問講求分析資料、實事求是，「不像其他主張國家介入的經濟學家只會玩弄概念」。索寧也說，貝洛索夫開始為政府效力後，作為「普亭鬥士」的氣質掩蓋了經濟學家的身分。

隨著在體制內的地位水漲船高，貝洛索夫主要提倡資本管制、向出口商徵稅等政策，尤其是向金屬產業出口商收稅。

除此之外，一名克宮前高官描述貝洛索夫很有數學頭腦，可是心態「很蘇聯」，相信社會主義的公平概念。

新防長人選曝光後，俄國主戰派、親克宮人士和官媒戰地記者一片叫好，稱讚貝洛索夫的經濟專業有利於整肅國防部貪腐歪風。他們在戰爭第一年經常揭露軍中腐敗，且多半將前線敗仗歸咎於管理不善。

不過，俄國中央銀行前顧問波羅科朋科（Alexandra Prokopenko）分析，貝洛索夫出任防長，代表內閣將嚴加控管國防部預算，「貝洛索夫會帶來新局面，可是軍費支出可能不減反增。貝洛索夫相當重視工業對經濟的影響力，可能藉由國防部門挹注國家經濟。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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