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俄烏戰後首次國安人事變動！普亭提名經濟學家出任防長

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭12日提名65歲經濟學家、前第一副總理貝洛索夫（如圖）出任國防部長，原防長蕭依古轉任國家安全委員會秘書長。路透
俄羅斯總統普亭12日提名65歲經濟學家、前第一副總理貝洛索夫（如圖）出任國防部長，原防長蕭依古轉任國家安全委員會秘書長。路透

俄羅斯總統普亭12日提名65歲經濟學家、前第一副總理貝洛索夫（Andrei R. Belousov）出任國防部長，原防長蕭依古（Sergei Shoigu）轉任國家安全委員會秘書長，這是克里米林宮國安內閣自俄烏戰開打以來首次出現人事異動，凸顯普亭意在妥善運用國防預算，維持國家經濟穩定，打個實惠的戰爭。

68歲蕭依古取代原國安會秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），依舊留在普亭的核心人事圈，甚至更接近普亭，但是實權相對減少。至於帕特魯舍夫的動向將在未來幾天出爐。

經濟學家貝洛索夫曾於2020年出任第一副總理，一直是普亭最信任的經濟顧問之一。

克宮表示，面對節節攀升的國防預算，俄國國防部需要一位經濟學家來掌理，協助打造「更樂於創新」的俄國軍隊。

紐約時報指出，此次普亭罕見調動國安內閣人事，說明長達兩年的俄烏戰爭可能即將出現轉捩點。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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