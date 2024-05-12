遭烏克蘭大規模彈襲！俄羅斯多層樓公寓倒塌 至少釀7死17傷

俄羅斯官員表示，烏克蘭向位於邊界附近的俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod）發動飛彈攻擊，造成當地一棟多層樓公寓倒塌，目前至少有7人死亡、17人受傷。

路透社報導，根據貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）發布的現場影片，可以看到這棟建築至少有10層倒塌。

葛拉特卡夫表示：「貝爾哥羅德市，甚或貝爾哥羅德州都遭受烏克蘭武裝部隊的大規模彈襲。由於這座公寓大樓被直接擊中，從10樓到整個入口都坍塌了。」

俄國國防部今天表示，其防空部隊在貝爾哥羅德州上空摧毀烏克蘭部隊夜間發射的2枚蘇聯時期傳統彈道飛彈。

法新社報導，俄國國防部指出，一枚烏克蘭圓點-U（Tochka-U）飛彈被防空部隊攔截後，擊中市區的一個「住宅區」。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）說法報導：「已有17名傷者被送往醫學中心。」

俄國緊急事務部指出，已從瓦礫堆中救出12人，其中包括2名兒童，另警告稱，由於救援人員進行搜救時有部分建築屋頂塌落，傷亡人數可能還會上升。