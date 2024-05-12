快訊

米可白「身染5病症」 等9年上外景節目紅眼眶吐心聲

板橋晚間無預警停電！2860戶受影響「一片漆黑」 事發原因待查

降溫有感！今晚至明天全台有雨 這天輻射冷卻低溫跌破「1字頭」

持續跨境攻擊…烏克蘭邊境重鎮遭俄軍轟炸 數千人撤離「多數是老人」

中央社／ 基輔12日綜合外電報導
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯持續跨境攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）邊境重鎮沃爾臣斯克，數千民眾已從該州邊境地區撤離。圖為哈爾科夫州沃夫昌斯克區森林中被燒毀的地面。法新社
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯持續跨境攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）邊境重鎮沃爾臣斯克，數千民眾已從該州邊境地區撤離。圖為哈爾科夫州沃夫昌斯克區森林中被燒毀的地面。法新社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯持續跨境攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）邊境重鎮沃爾臣斯克，數千民眾已從該州邊境地區撤離。

法新社報導，俄羅斯10日起跨境突襲烏克蘭東北部哈爾科夫州，俄軍近2年前曾在該州被擊退，如今在當地取得小幅進展，於昨天聲稱占領了該州5座邊境村莊。

哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天在社群媒體發文寫道，自俄軍對該州發動攻擊以來，當地「總共有4073人被撤離」。

法新社人員今天目擊到，一群民眾已從該州邊境城鎮沃爾臣斯克（Vovchansk）周遭撒離，其中多數是老年人。

另一方面，俄羅斯國防部今天指稱，俄軍已再攻占該州4座村莊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

高估自身經濟影響力？義防長：西方對俄制裁失敗 解決唯一途徑是休戰

不滿英法挺烏言論 俄將核武演習揚言反擊護領土

烏克蘭軍情副首長：俄擬在普亭訪中前取得新戰果

無縫接軌？美軍還沒撤出尼日 五角大廈官員指俄軍已進駐

相關新聞

持續跨境攻擊…烏克蘭邊境重鎮遭俄軍轟炸 數千人撤離「多數是老人」

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯持續跨境攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）邊境重鎮沃爾臣斯克，數千民眾已從該州...

俄攻第二大城稱奪烏邊境5村 基輔否認

俄軍運用在烏克蘭東部戰場日增的優勢，10日再次進攻烏克蘭第2大城哈爾科夫市所在的哈爾科夫州。俄羅斯國防部11日表示，俄軍...

烏東突遭俄軍地面進攻！澤倫斯基稱發生「激戰」 緊急撤離1775人

烏克蘭東部的哈爾科夫州（Kharkiv）昨天突然遭到俄羅斯發動地面攻勢，州長西涅古波夫今天表示，州內緊臨俄國邊界的地區已...

烏將領：戰事2個月內進入關鍵 基輔防禦仍是重點

烏克蘭地面部隊指揮官在今天公布的訪談內容中表示，他預期打了26個月的俄烏戰爭在接下來兩個月內會進入關鍵階段，因為俄羅斯正...

三度穿梭外交 陸特使：對話談判是解決烏危機唯一出路

俄烏戰爭已持續逾兩年，大陸歐亞事務特別代表李輝本月3日至9日，就政治解決烏克蘭危機進行第三輪穿梭外交，先後訪問土耳其、埃...

開闢新戰線的可能行動？烏克蘭稱擊退俄軍在東北部的越境侵攻

烏克蘭10日表示，俄羅斯軍隊在東北部哈爾科夫州發動越境入侵與試圖攻破防線後，烏軍已經擊退了俄軍裝甲部隊的攻擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。