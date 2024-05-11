烏東突遭俄軍地面進攻！澤倫斯基稱發生「激戰」 緊急撤離1775人
烏克蘭東部的哈爾科夫州（Kharkiv）昨天突然遭到俄羅斯發動地面攻勢，州長西涅古波夫今天表示，州內緊臨俄國邊界的地區已有1775人撤離。
法新社報導，俄羅斯軍隊快2年前在哈爾科夫州被擊退，如今在當地取得小幅進展。這是俄軍近期一系列斬獲的最新成果，莫斯科趁烏克蘭軍隊在武器和人員數量皆落後之際加緊攻勢。
西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體發文寫道：「共有1775人已撤離。」他並通報說，過去24小時州內有30個聚落遭到俄軍的大砲和迫擊砲攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，哈爾科夫州正在發生「激戰」，「我們必須中斷俄羅斯的進攻行動，讓主動權重新回到烏克蘭手中」。
一名烏克蘭軍方高階消息人士透露，俄軍已向烏克蘭方向推進1公里，並正試圖在哈爾科夫州和隔壁的蘇米州（Sumy）「建立一個緩衝區」，以防範俄羅斯領土遭到攻擊。
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