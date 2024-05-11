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烏將領：戰事2個月內進入關鍵 基輔防禦仍是重點

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭地面部隊指揮官在今天公布的訪談內容中表示，他預期打了26個月的俄烏戰爭在接下來兩個月內會進入關鍵階段，因為俄羅斯正試圖利用武器延遲供應給基輔當局的時刻採取行動。

路透社報導，烏克蘭陸軍司令帕夫柳克（OleksandrPavliuk）向英國「經濟學人」（The Economist）雜誌表示：「俄羅斯知道，我們如果能在一、兩個月內收到足夠的武器，情勢就有可能變得對他們不利。」

美國武器供應姍姍來遲，烏克蘭苦苦等待多時；總統拜登提出的援烏方案先前在國會因政治角力延宕許久，這項軍援法案上月底終於通過。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，對於烏克蘭而言，未來關鍵武器能「按時」供應仍是必要的。

帕夫柳克接受經濟學人訪問後，俄羅斯隨即在今天發動裝甲地面進攻，深入東北部哈爾科夫州（Kharkiv）。

經濟學人指出，帕夫柳克認為莫斯科當局會繼續聚焦烏克蘭東部在盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）緩慢推進。他說，烏克蘭需要更多防空系糸統，預期交付的F-16戰機也有助戰力的提升。

帕夫柳克向經濟學人表示，俄羅斯「正在測試我國防線的穩定性，然後選擇最適合的攻擊方向」。

俄軍2月奪下阿夫迪夫卡（Avdiivka）後，已陸續在烏東拿下數座村莊。

帕夫柳克顯然刻意淡化東部城鎮察蘇夫雅（ChasivYar）可能淪陷的重要性；他說，察蘇夫雅陷落不會有「決定性的意義」，因為此地只不過是一個「普通的城市居住地」。察蘇夫雅被視為莫斯科通往其他攻擊目標的門戶，像是克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）等城市。

帕夫柳克也表示，他認為應該把焦點拉回到基輔，俄軍在入侵烏克蘭初期試圖朝基輔推進，後來又撤退。

他告訴經濟學人：「無論東部情勢有多艱難，保衛基輔依然是我們的主要關注事項之一。這裡是烏克蘭的心臟，我們都知道首都保衛戰將在未來發揮關鍵作用。」

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