俄軍強攻烏克蘭東北 澤倫斯基：整個前線都在激戰
俄羅斯對烏克蘭東北部發動大規模地面攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，整個前線都發生「激烈戰鬥」。
法新社報導，俄羅斯今天出人意表地對烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動地面攻勢，小幅推進2年前左右被驅退的邊境區。
澤倫斯基在聽取總司令報告後在社群媒體發文指出：「整個前線都在激烈戰鬥。」「我們討論防禦行動和加強我們在哈爾科夫地區的陣地。」
澤倫斯基表示，烏克蘭正向哈爾科夫地區派遣增援部隊，並用大砲和無人機回應俄軍攻擊。
他說：「友邦對我軍支援相當重要…及時的支援。」
美國指出，預期俄羅斯將加強對烏克蘭新的攻勢，但表示對基輔有信心，質疑俄軍會取得重大進展。
美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（JohnKirby）告訴記者：「未來數週俄羅斯有可能進一步推進，但我們認為不會出現重大突破。過些時間，美國軍援將幫助烏克蘭抵禦這些攻擊。」
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