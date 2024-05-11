美國宣布：對烏克蘭新增4億美元軍事援助

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

俄羅斯出人意表對烏克蘭東北部發動地面攻擊之際，美國今天宣布對基輔新增4億美元（約新台幣130億元）軍事援助。

法新社報導，這是美國不到3週內第3度軍援烏克蘭，4月下旬的前兩次軍援總值達70億美元。

根據白宮備忘錄，美國總統拜登批准「國防部高達4億美元的國防物品和服務及軍事教育訓練，用以援助烏克蘭」。

這份備忘錄未詳述軍援內容，在美國宣布新軍援案同一天，俄羅斯對烏克蘭的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動地面攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）稱雙方爆發「激戰」。

美國一直是烏克蘭的主要軍事支援者，自2022年2月俄羅斯發動全面入侵以來，美國承諾提供烏克蘭超過440億美元武器、彈藥和其他安全援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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