消息人士：烏無人機首越界1200公里 襲擊俄煉油廠

中央社／ 基輔9日綜合外電報導

一名烏克蘭國防消息人士聲稱，烏克蘭安全局（SBU）執行的無人機空襲行動創下最遠距離紀錄，擊中距俄烏交界近1200公里的一座俄羅斯煉油廠。

這名消息人士告訴法新社，俄羅斯巴什克爾托斯坦地區（Bashkortostan）煉油廠遇襲是「烏克蘭安全局的傑作」，且烏國無人機執行任務範圍「創下紀錄」，飛行距離長達1500公里。

此人還說：「烏克蘭安全局再次證明自己擁有有助於痛擊敵方的強大技術能力。」

當地緊急事務局今天表示，位於巴什克爾托斯坦地區，屬於俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的薩拉瓦特（Salavat）煉油廠有一座泵站受損。該局也在社群媒體通報，遇襲地點並未起火，也沒有人員傷亡。

當地官員提到，無人機襲擊過後煉油廠上空冒出濃煙，但繼續如常運作。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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