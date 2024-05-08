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俄飛彈無人機齊發！烏電網遭數周來最大規模空襲 恐面臨更大壓力

中央社／ 基輔8日綜合外電報導
烏克蘭官員表示，俄羅斯今天一早展開較大範圍空襲，以飛彈和無人機襲擊近十幾處關鍵基礎設施，造成3座蘇聯時期火力發電廠嚴重毀損。美聯社
烏克蘭官員表示，俄羅斯今天一早展開較大範圍空襲，以飛彈和無人機襲擊近十幾處關鍵基礎設施，造成3座蘇聯時期火力發電廠嚴重毀損。美聯社

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天一早展開較大範圍空襲，以飛彈和無人機襲擊近十幾處關鍵基礎設施，造成3座蘇聯時期火力發電廠嚴重毀損。

綜合路透社和法新社報導，烏克蘭空軍表示，擊落來犯55枚飛彈中的39枚、21架攻擊無人機中的20架。自從俄羅斯全面入侵以來即陷入困境的烏克蘭能源系統，在這次襲擊後面臨更大壓力。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在通訊應用程式Telegram上說：「我們能源工業再次遭到大規模攻擊。」

內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）說，基輔州有2人受傷，基羅夫格勒州（Kirovohrad）有1人受傷。

他說，受損的包括能源設施、30棟住宅、公共運輸車輛、汽車和消防局等，約350名救援人員正全力以赴，希望將損害降到最低。

這次襲擊是俄羅斯從3月開始針對烏克蘭關鍵能源基礎設施一波攻擊其中最新的一起。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 空襲 飛彈

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