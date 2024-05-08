聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄飛彈無人機齊發！烏電網遭數周來最大規模空襲 恐面臨更大壓力
烏克蘭官員表示，俄羅斯今天一早展開較大範圍空襲，以飛彈和無人機襲擊近十幾處關鍵基礎設施，造成3座蘇聯時期火力發電廠嚴重毀損。
綜合路透社和法新社報導，烏克蘭空軍表示，擊落來犯55枚飛彈中的39枚、21架攻擊無人機中的20架。自從俄羅斯全面入侵以來即陷入困境的烏克蘭能源系統，在這次襲擊後面臨更大壓力。
烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在通訊應用程式Telegram上說：「我們能源工業再次遭到大規模攻擊。」
內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）說，基輔州有2人受傷，基羅夫格勒州（Kirovohrad）有1人受傷。
他說，受損的包括能源設施、30棟住宅、公共運輸車輛、汽車和消防局等，約350名救援人員正全力以赴，希望將損害降到最低。
這次襲擊是俄羅斯從3月開始針對烏克蘭關鍵能源基礎設施一波攻擊其中最新的一起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言