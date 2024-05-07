快訊

福建海警再至金門海域巡查 中共軍媒：保護金門輸水管線不受破壞

國1楠梓路段貨櫃車追撞火燒車 轎車駕駛燒成焦屍難辨識

涉配合俄國密謀暗殺澤倫斯基 烏克蘭2安全官員被捕

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
澤倫斯基。(歐新社)
澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭今天宣布已拘留2名安全官員，他們遭查出涉嫌配合俄羅斯暗殺本國高級官員的計畫，連總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也成為暗殺目標。

法新社報導，基輔當局表示，自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭行動開始以來，澤倫斯基已多次成為莫斯科當局鎖定的目標。

烏克蘭安全局（SBU）發表聲明說，已查出俄羅斯聯邦安全局（FSB）運作的1個特務網絡，其目標是暗殺澤倫斯基和其他烏國高級政治和軍事官員。

烏克蘭安全局指出：「這個網絡包含本國國家安全部門2名上校，他們向俄國洩露機密資訊，俄羅斯聯邦安全局則從莫斯科監管這個網絡的行動。」

波蘭與烏克蘭檢察官上月表示，他們已拘留1名涉嫌協助俄羅斯密謀行刺澤倫斯基的男子。

烏克蘭安全局去年8月表示，1名女子因試圖查出澤倫斯基在基輔以外地區的行程細節、以便行刺，因而遭到當局逮捕。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

高估自身經濟影響力？義防長：西方對俄制裁失敗 解決唯一途徑是休戰

俄通緝澤倫斯基 烏：莫斯科想不出方法吸引關注了

俄羅斯：烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單

國際援烏軍備不足 北約、澤倫斯基疾呼加速

相關新聞

涉配合俄國密謀暗殺澤倫斯基 烏克蘭2安全官員被捕

烏克蘭今天宣布已拘留2名安全官員，他們遭查出涉嫌配合俄羅斯暗殺本國高級官員的計畫，連總統澤倫斯基（VolodymyrZe...

高估自身經濟影響力？義防長：西方對俄制裁失敗 解決唯一途徑是休戰

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）6日表示，對俄羅斯的經濟制裁已經失敗，並呼籲西方國家更加努力，跟俄...

烏克蘭仰賴「星鏈」通訊抗俄 波蘭提供運作資金

波蘭政府今天表示，正在為烏克蘭2萬套「星鏈」（Starlink）設備的運作提供資金。烏克蘭抵禦俄羅斯入侵之際，「星鏈」系...

首位俄烏戰陣亡奧運選手！烏克蘭2屆歐錦賽舉重金牌 得年30歲

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多烏克蘭運動員毅然放棄選手舞台，投身軍旅抵抗外敵，烏克蘭奧委會7日證實，30歲舉重選手皮列申...

不滿英法挺烏言論 俄將核武演習揚言反擊護領土

俄羅斯今天宣布，駐紮在烏克蘭附近的俄軍將展開核武演習；俄國同時揚言，若烏克蘭用英國的武器攻擊俄國領土，俄國可能反擊英國在...

俄州長控烏克蘭無人機攻擊平民 釀6死35傷

與烏克蘭接壤的俄羅斯西部貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫今天聲稱，烏國無人機攻擊當地2輛搭載平民的通勤巴士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。