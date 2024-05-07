高估自身經濟影響力？義防長：西方對俄制裁失敗 解決唯一途徑是休戰

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）6日表示，對俄羅斯的經濟制裁已經失敗，並呼籲西方國家更加努力，跟俄羅斯總統普亭談判一個外交解決方案，結束烏克蘭戰爭。

路透報導，克羅塞托告訴義媒「信使報」，西方國家曾錯誤地以為制裁措施可阻止俄羅斯的侵略，卻高估了自己在世界經濟的影響力，他認為，「解決這場危機的唯一途徑是讓各方參與，首先休戰，然後和平」。

記者稱普亭沒有表現出談判意願時，克羅塞托指出，「這是我們要更加努力的一個好理由。不管多麼狹窄，我們不該放棄任何可能的外交道路」。不過，他也為義國決定繼續運送武器給烏克蘭辯護，稱此舉目的在於取得「實現停戰與和平的時間和條件」。

克羅塞托受訪時還表示，如果俄軍打算占領基輔，「必然招致與其他國家的衝突」。他說，這些國家「不會接受俄羅斯戰車開到他們的邊境」。

克羅塞托還指出，考慮到俄羅斯的軍事優勢，烏克蘭2023年夏季反攻是一個錯誤，並稱他曾警告烏克蘭總統澤倫斯基，該次反攻注定失敗，「但我的話沒被聽進去」。