不滿英法挺烏言論 俄將核武演習揚言反擊護領土

俄羅斯今天宣布，駐紮在烏克蘭附近的俄軍將展開核武演習；俄國同時揚言，若烏克蘭用英國的武器攻擊俄國領土，俄國可能反擊英國在烏克蘭和其他地方的軍事設施與設備。

綜合法新社與路透社報導，俄國國防部還表示，俄軍已占領烏克蘭東部的兩座村莊。火力和人力都不足的烏軍一直為了保衛他們的陣地艱辛奮戰。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）自俄軍2022年入侵烏克蘭以來就多次提及核武，今年2月還警告核戰風險「確實」存在，如今下令舉行核武演習。

俄國國防部沒有提及演習日期，僅說空軍、海軍和駐紮在烏克蘭附近的部隊都將參與。

俄國國防部表示，這場演習目的是確保俄國領土在西方「威脅」下維持完整。

俄國國防部在聲明中表示：「在演習期間，將採取一套措施來演練非戰略核武的準備和使用。」非戰略核武又稱戰術核武，目的是用於戰場，可透過飛彈發射。

克里姆林宮更具體說明，這場演習是為了回應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和一些英國官員的言論。

馬克宏先前接受「經濟學人」（The Economist）雜誌訪問時說，在西方國家對俄烏戰爭的因應上，他「不排除採取任何行動」，包括派兵前往烏克蘭；英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）也說，烏克蘭有權攻擊俄國境內的目標。

俄國則嚴厲批評他們的說法。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「他們在談派遣武裝部隊到烏克蘭的準備狀況甚至意願，實際上就是把北大西洋公約組織（NATO）士兵送到俄軍面前…這根本是新一輪緊張情勢升級。以前從未發生這種事，需要採取特殊措施。」

同時，俄羅斯外交部表示，已召見英國駐莫斯科大使凱西（Nigel Casey）以表達正式抗議，並警告對方，如果烏克蘭使用英國提供的武器攻擊俄國，俄國將襲擊英國在烏克蘭和「其他地方」的軍事目標。

在馬克宏發表前述看法後，俄國外交部也基於法方「愈來愈好戰的言論」召見法國大使，稱「俄方做出評估，認為巴黎當局具破壞性和挑釁的方針正導致衝突升級」。