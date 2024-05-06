俄州長控烏克蘭無人機攻擊平民 釀6死35傷

與烏克蘭接壤的俄羅斯西部貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫今天聲稱，烏國無人機攻擊當地2輛搭載平民的通勤巴士，導致6人喪命，另有35人受傷。

路透社報導，葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）稱攻擊發生在別列佐夫卡村（Berezovka）附近，並公布1張照片，畫面可見1輛巴士後半部的車窗被炸毀、車頂也明顯受損。

法新社報導，葛拉特卡夫表示，「不幸的是，爆炸導致6人當場喪生」，此外還有35人受傷。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），遇襲車輛屬於當地一間肉品公司，事發當時正把員工載往公司的養豬場。

葛拉特卡夫還說，1名受傷男子性命垂危，2名兒童表皮受傷。

貝爾哥羅德州近幾個月裡愈來愈常遭遇烏克蘭無人機及飛彈攻擊，而今天的轟炸是這幾週來最致命的一場。

烏克蘭當局否認把俄國平民當作目標，並主張有權攻擊俄羅斯。俄國曾批評西方國家忽視烏克蘭攻擊俄國平民的行為。