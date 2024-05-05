快訊

超過6千場軍方會議被看光？德軍認視訊會議軟體有漏洞：24小時內修復

中油加盟站爆員工盜刷載具！被抓包會計竟替他求情：想考國營事業、別追究

白嘉莉來台4年以飯店為家 遇地震「瓷磚全崩落」曝驚險一瞬間

「莫斯科無意締造和平」…烏克蘭多地遇襲 澤倫斯基稱擊落蘇愷-25戰機

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天襲擊烏國哈爾科夫、第聶伯羅地區及黑海港市敖德薩，導致至少兩位平民喪命；烏國總統澤倫斯基聲稱，烏軍擊落俄國蘇愷-25戰機。圖為5月5日勝利日閱兵的總排練，俄羅斯蘇愷SU-25戰鬥機飛越莫斯科。法新社
烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天襲擊烏國哈爾科夫、第聶伯羅地區及黑海港市敖德薩，導致至少兩位平民喪命；烏國總統澤倫斯基聲稱，烏軍擊落俄國蘇愷-25戰機。圖為5月5日勝利日閱兵的總排練，俄羅斯蘇愷SU-25戰鬥機飛越莫斯科。法新社

烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天襲擊烏國哈爾科夫、第聶伯羅地區及黑海港市敖德薩，導致至少兩位平民喪命；烏國總統澤倫斯基聲稱，烏軍擊落俄國蘇愷-25戰機。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，烏國空軍於夜間擊落鎖定哈爾科夫（Kharkiv）及第聶伯羅（Dnipro）地區的13架見證者（Shahed）無人機後，俄國動用8枚不同型號飛彈、近70枚導引航空炸彈攻擊平民社區及前線陣地。

澤倫斯基稱莫斯科當局無意締造和平。他在每晚發布的視訊演說中表示，「只有透過武力才能迫使俄羅斯放過烏克蘭」，而6月將於瑞士舉行的烏克蘭和平會議「必須成功」。俄羅斯目前並未受邀與會。

澤倫斯基還說，烏克蘭機械化步兵第110旅在東部頓內茨克（Donetsk）地區，擊落一架俄羅斯蘇愷-25（Su-25）戰鬥轟炸機。

根據哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov），俄羅斯砲擊導致一名49歲男性在斯洛博然斯凱村（Slobozhanske）自家附近街上身亡。席尼胡波夫也在通訊應用程式Telegram寫道，哈爾科夫市遭到夜間砲擊，造成一名82歲女性喪生、兩名男性受傷。

一名烏克蘭空軍指揮官說，防空系統在夜間將13架攻擊無人機全數擊落。不過席尼胡波夫指出，掉落殘骸導致4人受傷及一棟辦公大樓起火。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭 飛彈

延伸閱讀

俄通緝澤倫斯基 烏：莫斯科想不出方法吸引關注了

俄羅斯：烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單

烏克蘭軍情副首長：俄擬在普亭訪中前取得新戰果

國際援烏軍備不足 北約、澤倫斯基疾呼加速

相關新聞

「莫斯科無意締造和平」…烏克蘭多地遇襲 澤倫斯基稱擊落蘇愷-25戰機

烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天襲擊烏國哈爾科夫、第聶伯羅地區及黑海港市敖德薩，導致至少兩位平民喪命；烏國總統澤倫斯基聲稱...

殺傷力升級！情報機構示警：俄國擴大襲歐可能縱火爆炸攻擊基建

英國金融時報報導，歐洲多國情報機構示警，俄羅斯密謀擴大對歐洲領土的襲擊，包含直接或透過代理人執行秘密炸彈任務、縱火和攻擊...

俄通緝澤倫斯基 烏：莫斯科想不出方法吸引關注了

俄羅斯國營媒體塔斯社4日報導，莫斯科已針對烏克蘭總統澤倫斯基提出刑事訴訟，並將他打入通緝名單，但並未說明原因；烏克蘭方面...

一年一度大內宣！俄國迎接勝利日舉辦戰利品特展 宣誓終將戰勝西方

華盛頓郵報報導，俄羅斯即將在5月9日迎接戰勝納粹紀念日「勝利日」，而7日適逢普亭宣誓第5任總統就職，克里姆林宮特地在首都...

揭終止俄烏戰爭關鍵因素 烏克蘭陸軍司令：一切最終只能靠自己

烏克蘭陸軍司令帕夫柳克接受英國「泰晤士報」專訪時說，過去兩年戰事給他的最大啟發是，不應期待可以指望任何人協助，一切最終可...

俄安全局擊斃烏克蘭特務！涉嫌策畫襲擊俄軍事和能源設施

俄羅斯聯邦安全局3日表示，已擊斃一名策畫襲擊俄羅斯軍事和能源設施的烏克蘭特務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。