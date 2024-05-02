快訊

得知妹婿竟是車手頭涉詐騙被逮 余筱萍大笑後提出這要求

影／警政監林明佐涉洩密帶回中調組 副大隊長列證人請回

俄羅斯若突破烏克蘭前線 馬克宏重申不排除派兵

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
法國總統馬克宏。 法新社
法國總統馬克宏。 法新社

法國總統馬克宏在英國「經濟學人週刊」今天刊出的專訪中重申，他仍不排除派兵至烏克蘭。他指出，如果俄羅斯突破烏國前線且基輔提出請求，這將是值得考慮的「合理」選項。

經濟學人週刊（Economist）報導，他們詢問馬克宏（Emmanuel Macron）是否仍堅持自己今年稍早撼動歐洲的說法，不排除派遣西方部隊至烏克蘭？馬克宏回應：「我不排除採取任何行動，因為我們的對手也是如此。」

一些分析師相信，俄羅斯可能即將對烏克蘭發動新一波大規模進攻。

馬克宏表示，如果俄羅斯決定展開進一步行動，「我們無論如何都得自問是否派兵這個問題」。他稱自己拒絕摒棄這樣的可能性，是為其他盟邦領袖「敲響戰略警鐘」。

馬克宏強調：「我擁有清晰的戰略目標：俄羅斯不能在烏克蘭獲得勝利。否則，歐洲將沒有安全可言。」

他還反問：「誰能假裝俄羅斯會就此止步？摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、立陶宛等其他鄰近國家的安全又何在？」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

德國反對黨領袖呼籲加強德法合作

曾公開批評范德賴恩「過度政治化」 馬克宏遭爆正運作換掉歐委會主席

法國也曾遭鎖定 馬克宏指IS分支組織襲擊莫斯科 籲俄別「利用」襲擊

相關新聞

俄羅斯若突破烏克蘭前線 馬克宏重申不排除派兵

法國總統馬克宏在英國「經濟學人週刊」今天刊出的專訪中重申，他仍不排除派兵至烏克蘭。他指出，如果俄羅斯突破烏國前線且基輔提...

烏克蘭外交部首推AI女發言人 取名暗藏深意

烏克蘭1日展示一位名為「維多利亞」(Victoria)的人工智慧(AI)女發言人，未來她將代表烏克蘭外交部對外發表官方聲...

美制裁援俄企業 20家陸港公司名列清單

美國財政部1日就俄羅斯對烏戰爭宣布新一輪制裁，清單名列近300個項目，其中有20家中國大陸和香港的公司。路透指出，在華盛...

美控俄對烏軍動用化學武器 違反國際公約

美國今天指控俄羅斯對烏克蘭軍隊動用「化學武器氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷）」，違反「禁止化學武器公約」...

民眾圍觀！俄羅斯大秀侵烏克蘭戰利品 赫見美製戰車

俄羅斯官媒報導，一場以烏克蘭衝突期間所擄獲西方戰車與裝甲車為特點的展覽，已在莫斯科的俯首山（Poklonnya Hill...

頓內次克前線被俄軍打出大洞 烏軍嘆毫無支援再轟高層「愚蠢指揮」

半島電視台4月30日報導，烏克蘭軍隊最近幾周寡不敵眾、彈藥供應不足，在東部頓內次克州一直節節敗退，已撤出了前線小鎮奧切列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。