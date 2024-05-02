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烏克蘭駭客涉勒索軟體攻擊 遭美國判刑13年

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國司法部表示，1名烏克蘭籍男子因參與俄羅斯駭客組織REvil的勒索軟體攻擊行動，今天在德州獲判13年多的有期徒刑。

法新社報導，現年24歲的REvil組織成員瓦辛斯基（Yaroslav Vasinskyi）於2022年從波蘭被引渡至美國受審。同年，瓦辛斯基坦承犯下共謀詐騙、洗錢及入侵電腦等多項罪名。

瓦辛斯基又名拉伯尼克（Rabotnik），他因涉及2500起勒索軟體攻擊案件，獲判13年7個月徒刑，且須歸還1600萬美元（約新台幣5.2億元）的贖金。

代理助理檢察長阿根蒂耶里（Nicole M. Argentieri）透過聲明表示：「瓦辛斯基和其共犯曾駭進全球各地的數千台電腦，並將其加密以勒索贖金。他們向受害者勒索的金額總計逾7億美元（約新台幣227.6億萬元），還會威脅受害者，不支付贖金就公開其資訊。」

REvil駭客組織也以Sodinokibi之名為人所知。該組織曾鎖定美國軟體公司Kaseya，該公司為全球4萬間企業提供資訊科技服務。

2022年1月，俄羅斯當局曾稱，已應美國要求解散REvil組織。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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