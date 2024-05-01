民眾圍觀！俄羅斯大秀侵烏克蘭戰利品 赫見美製戰車

俄羅斯官媒報導，一場以烏克蘭衝突期間所擄獲西方戰車與裝甲車為特點的展覽，已在莫斯科的俯首山（Poklonnya Hill）揭幕，其中包括美製M1艾布蘭戰車。

RT報導，這場展覽1日在專門紀念二戰和前蘇聯戰勝納粹的勝利博物館附近開幕，也定於9日慶祝衛國戰爭勝利日前夕向公眾開放，展品包括1輛美製M1艾布蘭戰車與M1150突擊破障車；M1150突擊破障車同樣是以艾布蘭戰車為基礎，專門從事掃雷行動。

根據俄方官員說法，俄軍在距離烏東重鎮阿夫迪耶夫卡不遠的別爾蒂奇（Berdychi）定居點附近發動進攻時，成功擄獲這兩輛美製戰鬥載具。除此之外，還有另外32擄獲載具，包括德製「豹2A6」（Leopard 2A6）戰車與Marder步兵戰鬥車，美製布雷德利步兵戰鬥車、英製AT105薩克森（Saxon）和哈士奇戰術支援車（Husky TSV）等等。

這場展覽將持續整個5月，劃分成幾個主題區域，同時陳列了許多型號的北約製輕武器和工程裝備，以及烏克蘭無人機和通訊系統。俄羅斯國防部表示，訪客有機會了解西方製武器的戰鬥特性，以及俄軍如何擄獲特定裝備。