快訊

金融業首季狂賺近3000億元寫次高 為何保險業扮要角？

黃子佼案挨批封網太慢 兒少條例修正3情況可立即封網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾圍觀！俄羅斯大秀侵烏克蘭戰利品 赫見美製戰車

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯民眾1日圍觀俄軍在烏克蘭擄獲的美製M1A1艾布蘭戰車。這輛戰車陳列於首都莫斯科西側俯首山的二戰紀念館。法新社
俄羅斯民眾1日圍觀俄軍在烏克蘭擄獲的美製M1A1艾布蘭戰車。這輛戰車陳列於首都莫斯科西側俯首山的二戰紀念館。法新社

俄羅斯官媒報導，一場以烏克蘭衝突期間所擄獲西方戰車與裝甲車為特點的展覽，已在莫斯科的俯首山（Poklonnya Hill）揭幕，其中包括美製M1艾布蘭戰車。

RT報導，這場展覽1日在專門紀念二戰和前蘇聯戰勝納粹的勝利博物館附近開幕，也定於9日慶祝衛國戰爭勝利日前夕向公眾開放，展品包括1輛美製M1艾布蘭戰車與M1150突擊破障車；M1150突擊破障車同樣是以艾布蘭戰車為基礎，專門從事掃雷行動。

根據俄方官員說法，俄軍在距離烏東重鎮阿夫迪耶夫卡不遠的別爾蒂奇（Berdychi）定居點附近發動進攻時，成功擄獲這兩輛美製戰鬥載具。除此之外，還有另外32擄獲載具，包括德製「豹2A6」（Leopard 2A6）戰車與Marder步兵戰鬥車，美製布雷德利步兵戰鬥車、英製AT105薩克森（Saxon）和哈士奇戰術支援車（Husky TSV）等等。

這場展覽將持續整個5月，劃分成幾個主題區域，同時陳列了許多型號的北約製輕武器和工程裝備，以及烏克蘭無人機和通訊系統。俄羅斯國防部表示，訪客有機會了解西方製武器的戰鬥特性，以及俄軍如何擄獲特定裝備。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 裝甲車

延伸閱讀

LOL／擋不住烏爾加特開戰車！PSG不敵北美FLY苦吞MSI首敗

頓內次克前線被俄軍打出大洞 烏軍嘆毫無支援再轟高層「愚蠢指揮」

遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈

烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區

相關新聞

民眾圍觀！俄羅斯大秀侵烏克蘭戰利品 赫見美製戰車

俄羅斯官媒報導，一場以烏克蘭衝突期間所擄獲西方戰車與裝甲車為特點的展覽，已在莫斯科的俯首山（Poklonnya Hill...

頓內次克前線被俄軍打出大洞 烏軍嘆毫無支援再轟高層「愚蠢指揮」

半島電視台4月30日報導，烏克蘭軍隊最近幾周寡不敵眾、彈藥供應不足，在東部頓內次克州一直節節敗退，已撤出了前線小鎮奧切列...

遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈

商業內幕1日報導，美國國防部的一位官員表示，俄羅斯的電子戰，顯然已讓美國支援烏克蘭的一種精確導引武器失靈。另有研究人員更...

烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區

俄羅斯已攻占烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk），一名98歲烏克蘭老婦日前拄著拐杖，穿著一雙拖鞋，獨自一人徒步走了6英...

烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍攻擊 釀2死6傷

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（OlegSynegubov）表示，俄羅斯今天對哈爾科夫的攻擊共造...

砲襲下徒步跋涉10公里！烏克蘭9旬嬤：我挺過了二戰也會挺過這場戰爭

烏克蘭一名98歲老婦表示，她靠著木棍支撐和席地而睡，在砲襲下徒步走了10公里，離開如今遭俄軍占領的頓內茨克（Donets...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。