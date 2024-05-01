快訊

創校121年…如今學生僅207名 「這所學校」虧損嚴重決定停招

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頓內次克前線被俄軍打出大洞 烏軍嘆毫無支援再轟高層「愚蠢指揮」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭頓內次克州前線附近，烏軍第25獨立空降旅軍人站在一輛Marder步兵戰鬥車上，攝於4月29日。路透
烏克蘭頓內次克州前線附近，烏軍第25獨立空降旅軍人站在一輛Marder步兵戰鬥車上，攝於4月29日。路透

半島電視台4月30日報導，烏克蘭軍隊最近幾周寡不敵眾、彈藥供應不足，在東部頓內次克州一直節節敗退，已撤出了前線小鎮奧切列季涅（Ocheretyne）跟其他幾個村鎮。

報導指出，原本要接手奧切列季涅防禦的烏軍155旅部分官兵將該鎮陷落歸咎於指揮官犯錯。一名軍人在社群媒體「X」寫道，「我的連事實上被毀了，我們在最惡劣的條件中執行任務，沒有人在意」。

這位軍人抨擊，「我們在沒有支援、卻有愚蠢指揮之下猛攻。我們在幾乎沒有支援、卻有同樣愚蠢的指揮下防守」。

烏軍退役將領克里沃諾斯（Serhiy Krivonos）指出，奧切列季涅的高層公寓大樓本來可以作為針對俄軍的有效威懾，並阻止該鎮遭到占領，「我們面臨的狀況是嚴重的系統性失敗」。

俄方軍事分析師、俄羅斯軍事科學院高級研究員普羅赫瓦蒂洛夫（Vladimir Prokhvatilov）認為錯在烏軍新任總司令瑟爾斯基，以及武器、彈藥和防空系統的全面短缺，「不利因素在於，全烏克蘭跟所有軍人都曉得，沒錢、沒裝備、防空系統嚴重短缺」。

普羅赫瓦蒂洛夫告訴官媒，「瑟爾斯基命令撤軍時，人們乾脆跑了，他自己引發了恐慌」。

基輔分析師日羅霍夫（Mikhail Zhyrokhov）受烏媒訪問時表示，「這是一個突破，不是戰術性，而是戰略層級，這正是俄羅斯人只會加強壓力的原因。奧切列季涅周圍的局面非常艱難，傾向於只會越來越糟糕。因為，這樣的推進給俄羅斯人對側翼的巨大優勢，這就是為什麼守住其他城鎮跟另一道防線將非常困難」。

德國不來梅大學研究員米特羅欣（Nikolay Mitrokhin）則告訴半島電視台，「頓內次克前線有一個大洞，俄軍通過這個大洞，可以朝著3至4個方向推進」。他指出，透過部署更多部隊，俄軍可以摧毀巴赫姆特卡河（Bakhmutka River）沿岸的烏軍陣地，並且在沒有多少抵抗的情況下，朝著西南方向推進高達15公里。

米特羅欣說，「局面非常糟糕，但現在還不清楚，烏軍將找到什麼樣的預備隊，以及俄軍如何可以在無人機持續攻擊下突破雷區」。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 烏克蘭

延伸閱讀

遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈

美國援助尚未到位 烏軍撤離東部戰區

面臨俄無人機威脅！烏暫撤美援艾布蘭戰車 美烏將重擬戰術

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏提醒：MGM-140「不是魔彈」

相關新聞

頓內次克前線被俄軍打出大洞 烏軍嘆毫無支援再轟高層「愚蠢指揮」

半島電視台4月30日報導，烏克蘭軍隊最近幾周寡不敵眾、彈藥供應不足，在東部頓內次克州一直節節敗退，已撤出了前線小鎮奧切列...

遭俄軍電戰干擾反制 美國支援烏克蘭的精確導引武器失靈

商業內幕1日報導，美國國防部的一位官員表示，俄羅斯的電子戰，顯然已讓美國支援烏克蘭的一種精確導引武器失靈。另有研究人員更...

烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區

俄羅斯已攻占烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk），一名98歲烏克蘭老婦日前拄著拐杖，穿著一雙拖鞋，獨自一人徒步走了6英...

烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍攻擊 釀2死6傷

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（OlegSynegubov）表示，俄羅斯今天對哈爾科夫的攻擊共造...

砲襲下徒步跋涉10公里！烏克蘭9旬嬤：我挺過了二戰也會挺過這場戰爭

烏克蘭一名98歲老婦表示，她靠著木棍支撐和席地而睡，在砲襲下徒步走了10公里，離開如今遭俄軍占領的頓內茨克（Donets...

反對軍援遭家鄉批「背叛」 烏克蘭裔國會議員：我是美國人

來自烏克蘭車尼哥夫(Chernihiv)的維多莉亞‧史帕茲(Victoria Spartz)是美國國會第一位在烏克蘭出生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。