傳烏克蘭南部飯店遭俄無人機襲擊 俄媒稱住有講英語傭兵
烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長表示，俄羅斯無人機襲擊導致尼古拉耶夫市一家飯店遭到嚴重破壞。俄羅斯新聞社則報導，這家飯店住有在烏國作戰且講英語的傭兵。
路透社報導，尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaly Kim）在通訊應用程式Telegram提到，敵方以一架「見證者-131/136型」（Shahed-131/136）無人航空載具（UAV）襲擊尼古拉耶夫市。
他還說：「一家飯店的建築因此受到嚴重破壞並起火，不過火勢很快就被撲滅…未傳出傷亡。」
維塔利．金與烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）指出，俄羅斯襲擊也造成附近另一家飯店的窗戶以及熱能基礎設施受損。
俄羅斯新聞社（RIA）引述在該地區暗中活動的俄國戰士說法，報導俄軍擊中尼古拉耶夫一間造船廠及一家飯店，那裡住著在烏克蘭作戰且講英語的傭兵。
然而，路透社無法獨立核實前述報導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言