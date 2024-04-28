烏克蘭發動夜間無人機攻勢 俄羅斯軍方稱防空系統攔截、擊落17架
俄羅斯國防部今天指出，俄軍於夜間在國內西部多個地區擊落17架烏克蘭無人機。
法新社報導，俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發文表示：「防空系統攔截並摧毀了17架烏克蘭無人飛行載具。」
國防部提到，這些無人機大多是在接壤烏克蘭的俄國邊境地區被擊落，其中9架在布揚斯克州（Bryansk）被打下，庫斯克州（Kursk）、貝爾哥羅德州（Belgorod）則分別有3架、2架。
另外還有3架位於俄國較為內陸的卡路加州（Kaluga）遭擊毀。
最近幾個月來，烏克蘭當局聲稱對俄國的煉油廠和石油儲存設施進行一連串的攻擊。
俄羅斯也向烏克蘭的能源設施發動大規模襲擊，這些攻擊破壞了烏克蘭電力系統，引發國內各地停電和限電的情況。
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