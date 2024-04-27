美國防長：新增軍援烏克蘭60億美元
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天宣布，新增軍援烏克蘭60億美元（新台幣1956億元）。
法新社報導，這是美國本週第2項對烏軍援案，前一項價值10億美元的援烏案是在總統拜登簽署拖延已久的法案，為烏克蘭提供新資金後宣布。
奧斯汀告訴記者：「我今天很高興宣布，透過『烏克蘭安全援助倡議』（Ukraine Security AssistanceInitiative）新增對烏克蘭援助60億美元。」
他說：「這是到目前為止，我們所承諾最大規模的安全援助案。」這項軍援案將包括防空彈藥、反無人機系統、火砲彈藥，以及維護與持續戰力支援。
自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，美國一直是烏克蘭的主要軍事援助者，承諾軍援超過440億美元。
美國聯邦眾議院20日通過法案授權950億美元援助資金，其中包括610億美元支援烏克蘭，聯邦參議院23日也表決通過此案，總統拜登隔天簽署成法。
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