新軸心鬥西方 俄烏戰場較勁

英國金融時報日前分析，中國大陸、俄羅斯、伊朗和北韓形成的「新軸心」，正與美國為首的西方聯盟鬥爭，而俄烏戰爭正處於這場擴大衝突的前線。

美國國會日前通過援助烏克蘭、以色列與台灣等印太盟友案，並送交拜登簽署。當前美國及其歐亞重要盟邦的世界觀為何？可從此一總值達九五○億美元的法案窺見。

這些援外案均用於對抗駐歐美軍司令卡沃里所稱的「對手軸心」：俄中伊朝。相較於美國前總統布希誇大的舊「邪惡軸心」：伊朗、伊拉克及北韓，該報導指稱，有更確切證據顯示，俄中伊朝間存在令西方世界擔心的軍事合作。

例如美國指控中國正向俄羅斯提供無人機引擎、研製巡弋飛彈的機械與其他形式軍援，北韓、伊朗則成為俄國重要的武器供應國。北京四月還派中共中央政治局常委兼全國人大常委會委員長趙樂際赴平壤，會見北韓領袖金正恩，並強調在國際「新形勢」下，中方願推動中朝關係取得更大發展。

隨著中俄伊朝進一步靠攏，日本及南韓等美國的民主友邦也正加強連結。如今「西方聯盟」已不只西方國家，更擴大至亞洲等全球範圍，並從事一連串相互關連的區域競爭。像俄國就是歐洲的主要對手、伊朗是中東地區最具破壞性的強權、北韓是亞洲的長期危險。中國的言行正愈來愈咄咄逼人。

當然中俄伊朝間仍存在重要區別。美國及其盟邦將俄伊朝視為被國際社會排斥的「賤民國家」。反觀中國仍是美歐日與南韓等「全球西方」國家的重要貿易夥伴。

但美日領袖認為，長期而言，習近平就跟俄國總統普亭或伊朗最高領袖哈米尼一樣，決心推翻現行的世界秩序。北約組織（NATO）祕書長史托騰柏格廿五日也表明，若中國希望和西方保持友好，就必須停止在俄烏戰爭幫俄國。