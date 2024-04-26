布林肯：俄羅斯若無大陸支持 對烏克蘭攻擊難以為繼

美國國務卿布林肯與中國外長王毅今日晤談逾5個小時後，又會見中國國家主席習近平，雙方對俄烏戰爭有所爭論，布林肯指俄羅斯若無中國支持，對烏克蘭的攻擊將難以為繼。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，布林肯（AntonyBlinken）今天表示，他與習近平及王毅「直言不諱」會談時，就中國支持俄羅斯軍工業基礎對北京施壓。中方則控訴美國擔憂中國工業產能過剩是在「炒作」，且華府「不斷」挑戰中國的核心利益。

日經亞洲指出，布林肯強調，美中兩大競爭強權必須維持溝通以免「誤判」情勢。然而，布林肯為期3天的訪中之旅，反倒凸顯全球兩大經濟體之間具有明顯分歧。

今日一整天的會談結束後，布林肯在記者會表示，自己重申華府對中國「供應俄羅斯零件，為這場入侵烏克蘭的殘酷戰爭提供動力」一事「深感擔憂」。

布林肯指出，中國是機械工具、微電子產品、硝化纖維素的最大供應者，這些產品是製造砲彈、火箭推進劑及其他軍民兩用物品的關鍵原料，而莫斯科正在使用這些物品強化自身國防工業基礎。

布林肯強調：「如果沒有中國支持，俄羅斯對烏克蘭的攻擊將難以為繼。」

根據中國官媒新華社，習近平則告訴布林肯：「兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。」

根據會談紀要，王毅控訴「中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰」。

中國外交部表示，王毅對布林肯堅稱，美方應該「停止炒作『中國產能過剩論』的虛假敘事，撤銷對中國企業的非法制裁，停止加徵違反世界貿易組織（WTO）規則的301關稅」。

布林肯則提到，美方關注的是中國不公平且危害美國企業及工人的做法。他意指中方的產業補貼，反對者批評補貼導致中國產能過剩，造成廉價出口商品大量湧入全球市場。

布林肯還說：「中國在全球製造的占比達1/3，卻僅占全球需求1/10，兩者顯然失衡。」

美中雙方在大部分重大議題上具有明顯分歧，外界預期兩國幾乎不會達成任何突破。