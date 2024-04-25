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近2兆軍援能幫烏克蘭打贏俄羅斯？美官員不敢打包票 揭首要目標是這個

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參議院23日通過烏克蘭、以色列和台灣的外援預算案後，烏克蘭的支持者在華府國會山莊外舉著「謝謝美國」標語。法新社
美國參議院23日通過烏克蘭、以色列和台灣的外援預算案後，烏克蘭的支持者在華府國會山莊外舉著「謝謝美國」標語。法新社

美國總統拜登24日簽署烏克蘭、以色列和台灣的外援預算案，並稱幾個小時內就會開始運送各種軍需物資。但美媒報導，儘管在600億美元（約台幣2兆元）的對烏援助砸下時間與政治資本，這筆軍援是否足以讓烏克蘭打贏俄羅斯，拜登政府的部分官員仍心存疑慮。

Politico報導，根據3位匿名受訪的美國官員說法，俄烏戰場態勢過去幾個月已改變很多，部分原因在於美國國會辯論授權更多援助時，烏國武器與彈藥均告短缺不足。在這段期間，烏軍竭力堅守東部國土，但俄軍也沒有取得重大戰果。但俄方維持了兵力和武器的優勢，烏軍將付出大量的努力，才能逆轉國土損失。

美方官員也質疑烏克蘭本身的戰術和優先目標，特別是烏軍2013年夏季反攻失敗，削弱烏軍裝備和士氣。

其中一名美國官員表示，「眼前的目標是要止住烏軍的損失，協助烏克蘭重振旗鼓，扭轉戰場情勢。在這之後，目標是要幫烏克蘭開始收復國土。他們會拿到打贏需要的軍援嗎？最終，是的。 不過，並不能保證他們會贏，軍事行動比這要複雜得多」。

根據報導，對於美國提供更多的武器是否可以導向烏克蘭擊敗俄羅斯，或者是否只足以暫時抵禦入侵，美國國會議員同樣擔憂。一位民主黨參議院高級幕僚坦言，「這就是問題所在」。

Politico指出，這個問題的答案事關重大，因為戰勝俄羅斯代表烏克蘭將在經歷十年的戰爭後，拿回大部分或全部的國土。相較之下，沒輸則預示基輔可以守住戰線跟取得部分的進展，但無法奪回莫斯科奪占的領土。

拜登政府一直堅稱，基輔當局將決定戰爭怎麼結束，無論是透過把俄軍往後推回俄羅斯境內，還是在談判桌協商出有利的協議。然而，烏克蘭總統澤倫斯基堅持認為，一定要打到克里米亞、烏東頓巴斯和其他國土重回烏克蘭控制之下。

無論澤倫斯基是否在裝腔作勢，此一立場都將讓美國投入更長的衝突，也不能保證會實現目標。前述民主黨參議院高級幕僚說，「關於烏克蘭的戰勝終局看上去像什麼模樣，目前有很多爭論」。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 澤倫斯基 烏克蘭

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