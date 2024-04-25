合法出國卻成逃兵？基輔暫停更新護照 波蘭境內烏克蘭役男不滿

數以百計烏克蘭人今天聚集在波蘭華沙一間已關閉的護照辦事處前，這些人對基輔暫停為役男提供領事服務感到憤怒，他們恐因拿不到新護照而被迫返回烏克蘭，加入對俄戰爭。

法新社報導，烏克蘭當局昨天表示，烏國「暫時」阻止18歲至60歲男子獲得領事服務，也就是說，這些海外役男無法取得或換發護照。

外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在社群媒體上發文說：「留在國外並不能免除公民對祖國的責任。」

烏軍正堅守陣地對抗俄羅斯的攻擊，基輔當局暫停提供護照相關服務一事，被視為努力加強部隊的一環。

波蘭境內有數以十萬計烏人，他們有的是俄烏衝突下的難民，有的在俄羅斯入侵烏克蘭時，就已居住在波蘭。有些人自認遭到不公平地針對，而甚感不滿。

38歲的卡車司機馬克西姆（Maksym）說：「這是一場針對逃兵的鬥爭。」馬克西姆和數十人前來護照辦事處，盼能取得之前申請的新護照，卻未能如願。

馬克西姆向法新社表示：「我們沒有被問到出國的理由…我是合法出國，為什麼會變成逃兵？」

不過，向華沙烏克蘭籍居民發放護照的辦事處將此事歸咎於「技術問題」，而不是基輔當局的新指令。

由於整個早上聚集的人群不斷增加，護照辦事處找來波蘭警方，以防出事。警察與排隊的人們交談，但沒有出手干預。

烏克蘭外交部昨天表示，服務暫停僅適用於新護照申請，在此之前提交的任何申請都不會受到影響。