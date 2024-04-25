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拜登一簽署援外預算 對烏克蘭軍援旋即出庫

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登簽署援助烏克蘭、以色列、台灣的預算案，並表示幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。歐新社
美國總統拜登簽署援助烏克蘭、以色列、台灣的預算案，並表示幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。歐新社

美國總統拜登24日簽署援助烏克蘭、以色列和台灣共950億美元（約新台幣3.1兆元）的預算案，他表示，這將對美國的夥伴提供重要的幫助，也是投資美國國安，讓美國和全球都更加安全；若俄羅斯在烏克蘭贏得勝利，下一步就可能直接攻擊北約（NATO）盟友。

拜登表示，美國幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。

國防部在追加預算生效後，首波公布對烏克蘭的援助共10億美元，包含RIM-7海麻雀防空飛彈、AIM-9響尾蛇空對空飛彈、刺針防空飛彈、拖式飛彈、海馬士火箭系統彈藥、155釐米與105釐米砲彈，以及各式戰車。

白宮去年10月就提出追加預算的要求，呼籲國會通過對烏克蘭的援助，國會花了幾個月審議，期間中東地區爆發衝突，讓法案前景更加複雜。

如今終於通過，拜登說，以前總統川普為首的「讓美國再度偉大」（MAGA）共和黨人數月來封殺這些援助預算，烏克蘭早已用光彈藥；俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的友人伊朗、北韓和中國大陸則源源不絕地供應無人機、彈道飛彈，並協助提高俄國的國防生產。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）刻正訪問中國大陸，美方預告，布林肯將直接要求中方不得援助俄國國防工業。

路透和政治新聞Politico同日報導，美國幾周前就悄悄送MGM-140陸軍戰術飛彈系統到烏克蘭，烏克蘭17日兩度使用這套系統，分別針對克里米亞半島俄羅斯機場，以及位於烏克蘭東南部的俄羅斯軍隊。

路透引述美國官員說法報導，美國原先還在考慮是否提供MGM-140，因俄對烏採用北韓提供的長程彈道飛彈，以及俄國鎖定烏國基礎設施，讓美國改變心意；官員補充，美方提供MGM-140的計畫包含在拜登上月12日批准對烏克蘭3億美元援助案中。

拜登表示，若普亭在烏克蘭取得勝利，下一步就會將軍隊開入北約盟國，依照北約的集體防禦承諾，美國將被普亭拖入歐洲戰場；對美國和北約來說，現在就是歷史時刻。

拜登細數從包裹法案受惠的烏克蘭、以色列，以及對加薩走廊的人道援助，唯獨沒有提到台灣，僅以「印太地區盟友和夥伴」揭過。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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