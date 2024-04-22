俄國稱攻下烏東村莊 烏軍情報首長：前線5月陷苦戰
俄羅斯今天宣稱，俄軍已經控制位於烏克蘭東部城市頓內茨克（Donetsk）西南方40公里處的村莊新米哈伊洛夫卡，這是俄國兩天內第二度宣布俄軍取得進展。
路透社報導，俄羅斯國防部透過聲明表示，其南部軍區部隊已完全占領新米哈伊洛夫卡（Novomykhailivka），並「改善前線戰術情勢」。
俄方進展若證實為真，將凸顯烏克蘭亟需美國608億4000萬美元（約新台幣2兆元）新軍援。美國聯邦眾議院本月20日通過新援烏法案，外界預期聯邦參議院將於本週批准該法案，然後交由總統拜登（JoeBiden）簽署成法。
俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天則指出，美國新一輪軍援無法改變前線局勢。
法新社報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在今天刊出的專訪中坦承，烏克蘭前線戰況未來幾週恐每況愈下。
布達諾夫告訴英國廣播公司（BBC）烏克蘭語部：「我們認為，我方很快將面臨相當嚴峻的局面。」
布達諾夫示警：「5月中起將出現問題，我尤其指前線…5月中、6月初會有一段艱困期。」
不過他也強調：「局勢不會那麼糟糕透頂，我們必須了解這點。儘管許多人現在聲稱末日決戰將來臨，但這並不會發生。」
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