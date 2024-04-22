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不是第二個阿富汗！澤倫斯基喊烏克蘭沒被拋棄 籲參院盡速通過援烏案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國聯邦眾議院甫於20日通過延宕已久的援助烏克蘭法案，總統澤倫斯基20日受訪說這代表烏克蘭「不會成為第二個阿富汗」。圖為澤倫斯基2月出席慕尼黑安全會議。路透
美國聯邦眾議院甫於20日通過延宕已久的援助烏克蘭法案，總統澤倫斯基20日受訪說這代表烏克蘭「不會成為第二個阿富汗」。圖為澤倫斯基2月出席慕尼黑安全會議。路透

美國聯邦眾議院甫於20日通過延宕已久的援助烏克蘭法案，烏國總統澤倫斯基20日受訪說，這代表烏克蘭努力抵禦俄羅斯之際不會被西方盟友拋棄，還說烏克蘭「不會成為第二個阿富汗」。

美國眾院日前以311票贊成對112票反對通過610億美元援烏案，目的是協助烏克蘭及區域盟友對抗俄國入侵勢力。

澤倫斯基20日接受美國電視台訪問說，眾院表決通過援烏案證明烏克蘭「不會成為第二個阿富汗」。美軍在2021年夏天全面撤出阿富汗，親西方政府隨之垮台。

另外，澤倫斯基呼籲美國聯邦參議院「不要再拖六個月」，盡速通過援助法案，透露烏軍正在準備防禦，憂心俄軍可能會搶先新物資率先展開大規模攻擊。

美國參議院最快可能在美國時間23日表決援烏案，參院今年2月已通過一項內容相似的援烏案；參院拍板同意後交付總統拜登簽署，即完成立法。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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