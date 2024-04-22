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援外案過關 澤倫斯基致謝美眾院

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國聯邦眾議院通過向烏克蘭提供軍援的法案，烏克蘭總統澤倫斯基於同日表達感謝，指這項援助將能拯救生命，並助烏克蘭打贏與俄羅斯的戰爭「實現正義」。美聯社
美國聯邦眾議院通過向烏克蘭提供軍援的法案，烏克蘭總統澤倫斯基於同日表達感謝，指這項援助將能拯救生命，並助烏克蘭打贏與俄羅斯的戰爭「實現正義」。美聯社

美國聯邦眾議院廿日通過遭擱置已六個月的援外包裹法案。該包裹案分割為援助烏克蘭、以色列和台灣等美國盟友的三項法案。烏克蘭總統澤倫斯基、北約組織（NATO）及歐盟領袖紛紛表達歡迎，澤倫斯基在社群媒體X發文，深深感謝眾院、民主黨及共和黨與共和黨籍議長強生，「做出使歷史維持正軌的決定」。

澤倫斯基並寫道，援烏案將阻止俄羅斯侵烏戰爭擴大，拯救成千上萬人性命，並有助烏、美更強大。他另在每晚例行視訊演說表明，該案「將讓前線烏克蘭官兵很有感」。

澤倫斯基強調，「一定會將美國的支持用來增強我們兩國（的力量），打贏（烏俄）戰爭、實現正義；普亭必敗」。

北約祕書長史托騰柏格聲明肯定該案「展現（美國）不分黨派繼續挺烏」，這筆援助將增補該組織歐洲成員國提供基輔的一千多億美元援助。他與歐盟執委會主席范德賴恩，皆籲請美國聯邦參議院盡快接力表決該案。據美國智庫外交關係協會（CFR）統計，自前年一月以來、即俄烏戰爭爆發前一個月，美國已援烏共約七四三億美元。

內唐亞胡也在X感謝「美國友人」，美國國會壓倒性通過援以案，展現美國兩黨力挺以色列與「捍衛西方文明」。

表決前，共和黨籍眾院軍委會主席羅傑斯呼應同黨議長強生日前說法，即點名中、俄、伊朗及北韓正聯手組成「新邪惡軸心」，取代共和黨籍前總統布希二○○二年聲稱的伊朗、伊拉克及北韓「邪惡軸心」，除傷害美國盟友，亦削弱美國國家安全。

眾院通過這三項援外案和一項制裁案後，四案將合併為一項「修正案」，並送交聯邦參議院表決。參院多數黨領袖、民主黨大老舒默表示，參院廿三日將開始表決。若獲通過，將送交美國總統拜登簽署成為法律生效。舒默早已承諾，只要眾院通過，民主黨占多數的參院將很快有所行動。

拜登對此除以聲明感謝強生及眾院少數黨（民主黨）領袖傑福瑞斯等議員，並敦請參院迅速通過，將援外案「送到我辦公桌上」，以滿足烏軍在戰場的緊急需求。

俄批美干預 巴指如攻擊巴人

另一方面，俄國外交部發言人沙卡洛娃廿日在社群媒體TG指稱，美國撥款烏克蘭、以色列和台灣提供軍援，將加劇全球危機。尤其援助基輔形同直接支持恐怖主義活動、援台構成「對中國內政的干預」，而援以將直接造成中東地區情勢空前惡化。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯發言人魯代納則批評，援以部分將在加薩走廊和約旦河西岸釀成巴勒斯坦人傷亡，等於是「攻擊巴人」，會導致區域局勢危險地升級。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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