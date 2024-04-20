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北約秘書長：成員國同意提供烏克蘭更多空防系統

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天指出，在烏克蘭急迫請求提供先進裝備來對抗俄羅斯攻擊後，北約成員國已同意提供基輔更多空防系統。

法新社報導，史托騰柏格與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視訊通話後表示：「北約成員國國防部長已同意增強和進一步提供軍事援助，包括更多空防系統。」

他說：「北約已規劃整個聯盟現有能力，有一些系統裝備可以提供給烏克蘭。」「所以我預期，很快就會宣布對烏克蘭提供新的空防能力。」

俄羅斯近幾週增強對基礎設施攻擊，讓烏克蘭難以招架，已緊急籲請提供支援的西方國家供應更多空防系統。

基輔持續請求提供更多美製愛國者系統，這種空防系統有能力擊落俄羅斯極音速飛彈。

史托騰柏格指出，北約國家庫存中有愛國者和法義合作的SAMP/T空防系統，可以提供給烏克蘭。

但他未說明在這次會議中，北約成員國防長是否已做出堅定承諾。

德國本週稍早宣布將再供應烏克蘭愛國者空防系統，此前已提供過2次。

官員表示，美國、德國、荷蘭、西班牙、希臘、羅馬尼亞和波蘭等北約成員國具備愛國者空防系統。

美國國會明天將就拖延已久的610億美元援助烏克蘭案進行表決，盟國希望能重新恢復華府對烏軍援。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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