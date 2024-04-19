歐盟官員：若西方國家挺烏克蘭決心鬆懈 恐讓大陸提高援助俄國力度

華盛頓方面表示，鑑於俄羅斯目前在烏克蘭取得的軍事進展，歐洲各國應進一步向中國施壓，要求北京減少對俄羅斯的軍事支持。一名美國外交官對法新社透露，美國國務卿布林肯周三抵達義大利度假勝地卡普裡島後，在七國集團一次專門討論俄羅斯侵烏戰爭的工作會議上表達了他對中俄軍事合作的擔憂。

一名要求匿名的美國高級官員對媒體表示，中國提供的支持，已經令俄羅斯具備了對整個歐洲構成威脅的能力。他表示：通過設立工業基地，俄羅斯生產裝備和彈藥的能力得到了提升，今後這種能力將得到怎樣的發展，尤為值得關注。這位官員表示，中國對俄羅斯提供支持所構成的挑戰，已經引起越來越高的警惕，七國外長會議閉幕公報上應當對此有所表述。

華盛頓為北京劃定的紅線是，不得為俄羅斯的侵烏戰爭提供武器。迄今為止，華盛頓也並未出具北京超越這一紅線的證據。但一段時間以來，美國在頻繁譴責中國在對莫斯科提供幕後支持。下周，美國國務卿布林肯將訪問北京，一般認為，北京對俄羅斯的支持屆時將成為議題之一。

上周二，德國總理蕭茲在北京同中國黨和國家領導人習近平舉行會晤上，俄烏戰爭也是主要議題之一。蕭茲敦促中方發揮對俄羅斯的影響力，停止對烏克蘭的軍事行動。此前，美國總統拜登同習近平通電話時，也談及中方對俄羅斯的軍事支持。

上周，一名美國高級官員表示，中國正在幫助俄羅斯開展蘇聯解體後最為雄心勃勃的軍備擴張，擴張速度之快超出了侵烏戰爭爆發時我們最初的設想。美國方面宣稱，根據相關的調查結果，中國在諸多領域對俄羅斯提供幫助，其中包括聯合生產無人機，提升天基能力以及對俄羅斯出口生產彈道導彈的必需材料等等。

歐盟官員呼籲西方不要鬆懈對烏克蘭的支援

一名要求匿名的美國高級官員對法新社表示，俄羅斯發動侵烏戰爭後，其國防工業曾一度陷入困境，而中國目前則在重新提振俄羅斯國防工業方面扮演著核心角色。華盛頓表示，2023年第三季度，俄羅斯總共進口了價值九億美元的機械設備，其中70%來自中國，這些設備很有可能被用來制造彈道導彈。美國官員還表示，去年俄羅斯進口的微電子部件中有90%來自中國，這些微電子部件則可能被用於導彈、坦克和飛機。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周四也表示，歐盟也發現了中國向俄羅斯提供武器組件的跡象。東布羅夫斯基表示，如果西方國家支持烏克蘭的決心有所鬆懈，中國則有可能會提高支持俄羅斯的力度。

東布羅夫斯基斯表示，中國向俄羅斯出口相關物資的最新跡象令歐盟極度不安。我們發現，中國總體持觀望態度，並希望從當前形勢中獲益。但令人遺憾的是，最近有跡象顯示，中國也在向俄羅斯出口各類相關的組件。他表示，中國對俄出口的這些物資均屬於軍民兩用，而並非致命性武器。但此舉也顯示出，西方國家在制裁俄羅斯以及支持烏克蘭方面表現出團結精神是何等的重要。

中國外交部發言人表示，中國在俄烏戰爭中保持中立，但中俄之間的正常貿易不應受到干擾和限制。

(法新社，路透社）

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