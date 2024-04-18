烏克蘭稱襲擊克里米亞俄羅斯機場 摧毀大批軍事裝備
烏克蘭今天說，其部隊已襲擊被吞併的克里米亞半島上一座大型俄羅斯機場，摧毀大批軍事裝備。
法新社報導，這次襲擊發生在昨天凌晨，地點在贊科伊（Dzhankoi）附近的一座空軍基地，這座空軍基地位於莫斯科於2014年占領的克里米亞半島北部。
烏克蘭軍事情報部門說，這次行動「很成功」，破壞雷達和防空系統和其他目標。
情報部門說：「正在查明被摧毀或損壞的敵方航空器數量，以及俄羅斯占領軍傷亡人數。」
社群媒體前一天流傳著據稱顯示機場爆炸和警報聲的影片，但基輔並沒有立即發表評論。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後在晚間演說中證實他的部隊發動了這次襲擊，並感謝軍方進行了他所謂的「正確的打擊占領者。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言