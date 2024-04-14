美控北京提供俄軍用零件

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國高階官員12日對媒體進行新聞簡報，指控中國大陸正在提供大量零組件給俄羅斯，幫助俄國製造巡弋飛彈、無人機，以及坦克、武裝車輛需要的光學零件。這些行為讓莫斯科在對烏克蘭戰爭中，軍備生產不斷增加。

要求匿名的官員說，白宮呼籲陸企停止對俄羅斯的支持，同時也鼓勵歐洲盟國向北京施壓。美方簡報會中至少點名了六家陸企，直指武漢高芯科技、武漢同昇科技、海康威視提供俄羅斯的軍事系統關鍵零組件；大連機床的工具機讓俄國得以生產飛彈、坦克、飛機；上海奕瑞科技、華北光電技術研究所所生產的光學產品被用到坦克和武裝車輛之上。

雖然目前並沒有證據顯示陸企協助俄國製造致命武器，美國情報部門評估認為，如果沒有自中國大陸進口這些零組件，俄羅斯的軍事產業將陷入困境。美國官員表示，2023年最後一季俄羅斯70%的工具機和90%的微電子產品進口來自中國，俄羅斯利用這些進口材料來生產武器等軍事裝備。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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