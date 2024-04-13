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烏軍總司令：東部戰線顯著惡化 需高科技武器突圍

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
在俄羅斯增強攻勢之下，烏克蘭東部戰線情勢已經惡化。路透資料照
在俄羅斯增強攻勢之下，烏克蘭東部戰線情勢已經惡化。路透資料照

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天表示，在俄羅斯增強攻勢之下，烏克蘭東部戰線情勢已經惡化。他並指出，俄軍在人數和武器等級上都較烏軍有優勢。

法新社報導，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）2月從遭到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤換的孚眾望前總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）手中接下職務。瑟爾斯基今天說：「近幾天東部戰線情勢已顯著惡化。」

瑟爾斯基指出，俄羅斯3月舉行總統選舉之後，「攻勢顯著加劇」。他並透露，烏方正決定以電戰和空防來強化最有問題的防禦地區。

烏克蘭近期表示，東部前線城市西夫雅爾（ChasivYar）一帶處於「持續不斷砲火」下，情勢「艱困且緊張」。這座城市位於巴赫姆特（Bakhmut）西方約20公里處，而巴赫姆特正是經歷數月砲擊被夷平後，於去年5月落入俄軍手中。

俄軍近期也自奪下巴赫姆特後首度擴大占領版圖，且眼見烏克蘭部隊因為至關重要的西方軍援供應延宕而跛腳，俄軍現正試圖加強推進戰線。

瑟爾斯基表示：「敵人正在積極攻擊我方在利曼（Lyman）和巴赫姆特兩戰區的陣地。…在波克羅夫斯克（Pokrovsk）戰區，他們正嘗試用數十輛戰車和裝甲運兵車來突破我方防禦。」

他說：「能否在高科技武器方面達成在技術上超越敵人的優勢，這項問題再度出現；唯有如此，才能讓我方擊敗一個較大的敵人。」

瑟爾斯基還表示：「其次的嚴肅問題是要改善軍事人員的訓練品質，尤其是步兵單位，好讓他們能夠讓所有軍備和西方武器盡可能發揮最大戰力。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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