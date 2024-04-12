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逾20萬人斷電！俄軍夜間猛轟烏克蘭多座電力設施 基輔附近發電廠遭全毀

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，首都基輔、扎波羅熱、敖德薩、哈爾科夫等多座發電廠及關鍵能源基礎設施遇襲，逾20萬人被迫斷電。美聯社
俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，首都基輔、扎波羅熱、敖德薩、哈爾科夫等多座發電廠及關鍵能源基礎設施遇襲，逾20萬人被迫斷電。美聯社

俄羅斯11日向烏克蘭發動新一輪大規模攻擊，首都基輔、扎波羅熱、敖德薩、哈爾科夫等多座發電廠及關鍵能源基礎設施遇襲，逾20萬人被迫斷電。

網上流傳多個未經證實的影片，可見離基輔40多公里的特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska coal-powered）燃起熊熊烈火，黑煙不斷竄出。當地媒體引述電力公司指，這座發電廠遭俄軍空襲完全摧毀。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Telegram上表示，俄羅斯一夜之間向烏克蘭發射40多枚飛彈和40架無人機，大部分被擊落，呼籲西方盡快提供防空支援。

烏克蘭空軍指揮官表示，防空系統攔截18枚來襲飛彈和39架無人機。稱此次攻擊共使用82枚及架次的飛彈和無人機。

此座被摧毀的發電廠為基輔、切爾卡瑟市和日托米爾區提供主要電力供應。

烏克蘭電網（Ukrenergo）運營商發聲明說，敖德薩、哈爾科夫、扎波羅熱、利沃夫和基輔地區的變電站和發電設施在俄羅斯的襲擊中受損。

烏克蘭最大的私營電力公司DTEK說，該公司的兩座發電站遭到俄羅斯襲擊，造成進一步嚴重破壞。DTEK在3月22日和29日先後遭到俄軍2022年入侵以來最猛烈攻擊，約80%的可用電力被摧毀。

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）表示，「烏克蘭局勢嚴峻，刻不容緩。」稱僅哈爾科夫地區就遭到10枚飛彈襲擊關鍵基礎設施。

烏克蘭總統助理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，哈爾科夫東北部地區遭到飛彈和炮彈襲擊，已經實施長時間的輪流停電，至少20萬人被迫斷電。

對此，俄羅斯總統普亭在與盟友、白俄羅斯總統盧卡申科會面時表示，透過該方式能對烏克蘭軍工複合體構成影響，而此次攻擊也是回應烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油、天然氣和能源設施。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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