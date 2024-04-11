快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席

德國之聲／ 德國之聲
美國總統拜登。 路透社
美國總統拜登。 路透社

早在今年1月，烏克蘭總統澤倫斯基訪問瑞士時就曾說，要召開一次沒有俄羅斯參加的和平峰會。稍後，瑞士方面宣布同意組織一場和平峰會，不過傳統上恪守中立的該國也在努力吸引中國以及印度、巴西、南非、沙特等其他新興國家參加。

瑞士外長卡西斯(Ignazio Cassis)甚至在1月於紐約會晤俄羅斯外長拉夫羅夫時試圖拉攏莫斯科。不過，俄方認為，支持歐盟對俄制裁的瑞士已經喪失了中立地位，因此不太可能出席會議

《新蘇黎世報》現在援引可靠消息人士稱，此次和平會議預定於6月中旬舉行，但是作為組織方以及倡議方的瑞士、烏克蘭尚未發出邀請函；美國總統拜登則確認將參加會議。美國駐瑞士大使館則說，拜登總統的行程並未確定，但是他參會的可能性增加了。

根據白宮目前公開的行程，拜登總統會在瑞士的會議之前，先去義大利參加本年度的七國集團峰會。

目前，烏克蘭和俄羅斯在停火問題上依然存在著巨大分歧。不過基輔方面希望，在瑞士舉行的會議至少能夠為今年年底的下一次和平會議鋪平道路，從而最終實現停火。

（新蘇黎世報、法新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 烏克蘭

相關新聞

瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席

早在今年1月，烏克蘭總統澤倫斯基訪問瑞士時就曾說，要召開一次沒有俄羅斯參加的和平峰會。稍後，瑞士方面宣布同意組織一場和平峰會，不過傳統上恪守中立的該國也在努力吸引中國以及印度、巴西、南非、沙特...

美軍歐洲司令：再不援烏 俄砲彈優勢將達10比1

美軍歐洲司令部司令卡沃里今天向國會警告，若美國不能批准後續對烏克蘭軍援，俄國「幾週內」將享有砲彈數量10比1的絕對優勢，...

美國無人機貴又差 烏克蘭改用陸貨

華爾街日報十日報導，在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，大多數美國新創公司的小型無人機表現欠佳，讓各家美企難以用經歷沙場考驗來提...

被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓

中國在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中屢被指控暗助俄羅斯，俄軍近期逐漸扭轉頹勢。中國外交部發言人毛寧今天強硬表示，中國和俄羅斯有權...

美批准44億對烏軍售 1.9兆軍援案仍卡關國會

美國已同意向烏克蘭出售價值1.38億美元（約新台幣44億元）的急需軍事裝備，用以維修和提升鷹式（HAWK）飛彈系統，而規...

美國小型無人機又貴又難用 烏克蘭轉向陸製替代品

華爾街日報10日報導，在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，大多數美國新創公司的小型無人機表現欠佳，讓各家美企難以用經歷沙場考驗來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。