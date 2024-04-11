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瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席
早在今年1月，烏克蘭總統澤倫斯基訪問瑞士時就曾說，要召開一次沒有俄羅斯參加的和平峰會。稍後，瑞士方面宣布同意組織一場和平峰會，不過傳統上恪守中立的該國也在努力吸引中國以及印度、巴西、南非、沙特等其他新興國家參加。
瑞士外長卡西斯(Ignazio Cassis)甚至在1月於紐約會晤俄羅斯外長拉夫羅夫時試圖拉攏莫斯科。不過，俄方認為，支持歐盟對俄制裁的瑞士已經喪失了中立地位，因此不太可能出席會議。
《新蘇黎世報》現在援引可靠消息人士稱，此次和平會議預定於6月中旬舉行，但是作為組織方以及倡議方的瑞士、烏克蘭尚未發出邀請函；美國總統拜登則確認將參加會議。美國駐瑞士大使館則說，拜登總統的行程並未確定，但是他參會的可能性增加了。
根據白宮目前公開的行程，拜登總統會在瑞士的會議之前，先去義大利參加本年度的七國集團峰會。
目前，烏克蘭和俄羅斯在停火問題上依然存在著巨大分歧。不過基輔方面希望，在瑞士舉行的會議至少能夠為今年年底的下一次和平會議鋪平道路，從而最終實現停火。
（新蘇黎世報、法新社）
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