快訊

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

美軍歐洲司令：再不援烏 俄砲彈優勢將達10比1

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美軍歐洲司令部司令卡沃里今天向國會警告，若美國不能批准後續對烏克蘭軍援，俄國「幾週內」將享有砲彈數量10比1的絕對優勢，俄烏戰爭已到決定性時刻。

華盛頓郵報報導，身為美國督導在歐軍事行動最高將領的卡沃里（Christopher Cavoli）於眾議院軍事委員會表示，若無後續美援，烏克蘭的砲彈與防空彈藥將耗盡。

他說：「此刻的重要性不言可喻；無法反擊的一方吃敗仗，當前風險極高。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述華盛頓戰爭研究所（ISW）專家史提潘年科（Kateryna Stepanenko）指出，俄軍目前在戰線多處發動攻勢，可能在測試烏軍防線弱點並讓守軍疲於奔命，為外傳的今夏攻勢做準備。

前線的烏克蘭各旅正苦撐，一面等盟國提供彈藥和防空武器，一面指望俄軍指揮官犯錯。目前烏軍陷入的砲彈數量劣勢起碼是1比5。

據英國國防部研判，俄國一個月能向前線補充3萬官兵，軍工產能也已開啟一天24小時不間斷模式，大量生產從戰車、無人機到導引炸彈各種裝備。美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）上週稱儘管損失慘重，俄國軍事已近乎徹底重組，讓他們能強化當前的攻勢。

CNN認為，在援烏武器數量與即時情報分享上，歐洲此刻既沒準備好也無法做到美國的程度。

美國新海芬大學（New Haven University）國家安全系副教授施密特（Matthew Schmidt）告訴CNN：「現在北約頂多只能幫烏克蘭穩住陣腳，無法實質扭轉（戰況），唯一的變因是俄國犯重大錯誤。然而指望敵人自己搞砸從不是好策略。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

美軍印太司令：中菲海上衝突不斷 北京破壞南海穩定

美軍查獲伊朗武器彈藥 已提供烏克蘭抗俄

美日合作再加碼！擬設印太聯合救災中心 調度美軍協助遭遇天災國家

烏克蘭：俄國襲札波羅熱州釀3死 否認攻擊核電廠

相關新聞

美軍歐洲司令：再不援烏 俄砲彈優勢將達10比1

美軍歐洲司令部司令卡沃里今天向國會警告，若美國不能批准後續對烏克蘭軍援，俄國「幾週內」將享有砲彈數量10比1的絕對優勢，...

美國無人機貴又差 烏克蘭改用陸貨

華爾街日報十日報導，在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，大多數美國新創公司的小型無人機表現欠佳，讓各家美企難以用經歷沙場考驗來提...

被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓

中國在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中屢被指控暗助俄羅斯，俄軍近期逐漸扭轉頹勢。中國外交部發言人毛寧今天強硬表示，中國和俄羅斯有權...

美批准44億對烏軍售 1.9兆軍援案仍卡關國會

美國已同意向烏克蘭出售價值1.38億美元（約新台幣44億元）的急需軍事裝備，用以維修和提升鷹式（HAWK）飛彈系統，而規...

美國小型無人機又貴又難用 烏克蘭轉向陸製替代品

華爾街日報10日報導，在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，大多數美國新創公司的小型無人機表現欠佳，讓各家美企難以用經歷沙場考驗來...

歐盟：歐洲爆發全面戰爭不再是幻想 別把希望寄託美

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）9日警告稱，鑑於俄羅斯帶來的威脅以及周邊地區情勢，在烏克蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。