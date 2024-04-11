瑞士6月主辦烏克蘭和平會議 俄羅斯不參加

瑞士今天表示，將在6月中旬為烏克蘭主辦一場高層級和平會議，但俄羅斯不會參加。俄羅斯隨即抨擊這項活動是美國策劃的陰謀。

法新社報導，烏克蘭和多達100個國家將於6月15日至16日與會，地點在瑞士中部城市琉森（Lucerne）附近的布爾根施托克（Burgenstock）豪華度假勝地，瑞士總統阿姆赫德（Viola Amherd）表示她將主辦這場會議。

她在伯恩（Bern）告訴記者：「這是邁向持久和平進程的第一步。」

阿姆赫德坦言，「我們不會在這次會議上簽署和平計畫」，但「我們希望啟動這個進程」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭已在協助籌備會議，目標是取得「具體成果…世界對這場戰爭公平結束有明確立場」。

俄羅斯隨即譴責這項活動是美國總統拜登所屬民主黨在今年總統選舉前的計謀一環。俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，俄軍正對烏克蘭帶來新的壓力。

瑞士希望讓俄羅斯參與之後的會談。

阿姆赫德表示，俄羅斯不會出席6月會議，但其他100多個國家將受邀與會，「未來幾天」會發出邀請函。

瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）表示，美國已確定參加，中國對這個計畫則有「正面」回應。

瑞士政府未透露任何預計與會人士的姓名，但瑞士媒體報導說拜登將出現在名單上，不過白宮否認已做出相關決定。一名白宮官員說：「我們尚未決定美國政府哪些人可能參加這場峰會，也尚未確定任何旅行計畫。」