快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓

中央社／ 台北10日電
中國外交部發言人毛寧表示，中國和俄羅斯有權展開正常的經貿合作，不應當受到干擾和限制，中方也不接受指責和施壓。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧表示，中國和俄羅斯有權展開正常的經貿合作，不應當受到干擾和限制，中方也不接受指責和施壓。（美聯社）

中國在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中屢被指控暗助俄羅斯，俄軍近期逐漸扭轉頹勢。中國外交部發言人毛寧今天強硬表示，中國和俄羅斯有權展開正常的經貿合作，不應當受到干擾和限制，中方也不接受指責和施壓。

中國外交部10日下午舉行例行記者會。北京日報報導，法新社記者提問，美國副國務卿康貝爾（KurtCampbell）表示，美方已跟中國說清楚，如果俄羅斯繼續在烏克蘭占領更多領土，就會對美中關係產生負面影響，中方如何回應？

毛寧回應稱，在「烏克蘭危機問題」上，中國「一貫秉持客觀公正立場」，積極致力於勸和促談，中方一直為此發揮「建設性作用」。

她並強硬表態說，中國和俄羅斯有權展開正常的經貿合作，這種合作「不應當受到干擾和限制」，中方也「不接受指責和施壓」。

毛寧又說，如果一些國家真的關心烏克蘭的和平，希望早日結束危機，首先應當反省危機的根源，確實為實現和平「做些實事」。

綜合外電報導，康貝爾9日在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪中後警告說，如果俄羅斯在入侵烏克蘭戰爭中取得進展，美國將追究中國的責任。

康貝爾提到，美國已經直接告訴中國，如果這種情況持續下去，將對美中關係產生影響，美國不會袖手旁觀地說「這一切都很好」。

他並指出，中國對俄羅斯在俄烏戰爭早期遭到的挫折感到震驚，並努力為莫斯科全面重建各種能力，一開始是防禦性努力。兩年多過後，俄羅斯幾乎已經完全重組，如今更對烏克蘭和周邊地區構成重大威脅。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

美批准44億對烏軍售 1.9兆軍援案仍卡關國會

歐盟：歐洲爆發全面戰爭不再是幻想 別把希望寄託美

坎伯示警北京：挺俄就會影響美中關係 不會袖手旁觀

俄外長會習近平 稱俄中關係「超越冷戰時的同盟關係」

相關新聞

被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓

中國在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中屢被指控暗助俄羅斯，俄軍近期逐漸扭轉頹勢。中國外交部發言人毛寧今天強硬表示，中國和俄羅斯有權...

美批准44億對烏軍售 1.9兆軍援案仍卡關國會

美國已同意向烏克蘭出售價值1.38億美元（約新台幣44億元）的急需軍事裝備，用以維修和提升鷹式（HAWK）飛彈系統，而規...

美國小型無人機又貴又難用 烏克蘭轉向陸製替代品

華爾街日報10日報導，在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，大多數美國新創公司的小型無人機表現欠佳，讓各家美企難以用經歷沙場考驗來...

歐盟：歐洲爆發全面戰爭不再是幻想 別把希望寄託美

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）9日警告稱，鑑於俄羅斯帶來的威脅以及周邊地區情勢，在烏克蘭...

俄烏戰爭消耗大量彈藥 歐洲軍火商憂被「卡脖子」搶囤中國火藥棉

歐洲有超過七成的火藥棉依賴中國供應，但出於對中國「卡脖子」風險的擔憂，歐洲防務企業正盡可能多地採購火藥棉填補庫存 ，有軍...

美財長葉倫：中國銀行若協助俄軍侵烏 美國準備好制裁

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，如果中國的銀行、企業及北京領導階層協助俄羅斯武裝部隊侵略烏克蘭，美國準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。