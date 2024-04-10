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美批准44億對烏軍售 1.9兆軍援案仍卡關國會

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
隨著俄羅斯軍隊最近不斷加強進攻，烏克蘭總統澤倫斯基（圖）表示，如果美國國會不批准這一整套援助計畫，他的國家將輸掉這場戰爭。 美聯社
隨著俄羅斯軍隊最近不斷加強進攻，烏克蘭總統澤倫斯基（圖）表示，如果美國國會不批准這一整套援助計畫，他的國家將輸掉這場戰爭。 美聯社

美國已同意向烏克蘭出售價值1.38億美元（約新台幣44億元）的急需軍事裝備，用以維修和提升鷹式（HAWK）飛彈系統，而規模更大的600億美元（約新台幣1.9兆元）援烏計畫仍卡關國會。

法新社報導，2022年2月俄羅斯入侵時，烏克蘭的防空系統主要由蘇聯時期的飛機和飛彈系統組成，自俄烏戰爭開始以來，美國的裝備和援助大大改善烏克蘭的防空系統。

華盛頓已向烏克蘭提供數種先進的防空系統，幫助對抗俄羅斯的空襲，包括美國製造的愛國者（Patriot）防空飛彈和較老舊的鷹式防空飛彈。

美國國防安全合作署（US Defense SecurityCooperation Agency）今天在聲明中說：「面對俄羅斯飛彈襲擊以及俄羅斯軍隊的空中攻擊能力，烏克蘭迫切需要增強防禦能力。」

「維護和保持鷹式飛彈系統將增強烏克蘭保衛人民和保護重要國家基礎設施的能力。」

聲明中還說，這次的軍售「不會改變區域的基本軍事平衡」。

烏克蘭日益迫切地呼籲美國開始提供倡議中的600億美元軍援計畫，但這項計畫幾個月來在國會中一直遭到共和黨籍議員阻攔。

這項援助計畫將允許向前線的烏克蘭軍隊運送重要的武器和彈藥。

隨著俄羅斯軍隊最近不斷加強進攻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日說，如果美國國會不批准這一整套援助計畫，他的國家將輸掉這場戰爭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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