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俄控烏連3天派無人機攻擊核電廠 烏克蘭否認

中央社／ 莫斯科/基輔9日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，烏克蘭連續第3天以無人機攻擊俄國控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，但烏國官員否認烏克蘭與這些攻擊有任何關連。

3天來，札波羅熱核電廠發遭遇一連串無人機攻擊，包括7日3度遇襲，烏克蘭否認是幕後黑手。聯合國監督機構國際原子能總署（IAEA）稱，這些攻擊危及核安全。

札波羅熱核電廠在聲明中表示：「札波羅熱核電廠特殊培訓中心遭到襲擊。」

聲明指，無人機墜落至訓練中心屋頂，所幸無人受傷。

克里姆林宮（Kremlin）表示，烏克蘭發動這些無人機攻擊，非常危險，可能造成嚴重後果。

烏克蘭軍事情報單位說，烏方並未攻擊核子設施。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（Andriy Yusov）說：「烏克蘭的立場十分明確且毫不含糊，我們不會對核設施採取任何軍事行動或挑釁行為。」

烏克蘭外交部在聲明中強調，俄羅斯是札波羅熱核電廠的唯一威脅，稱俄國「不僅占領、軍事化、企圖挾持這座核電廠，甚至將此作為宣傳平台」。

俄羅斯駐聯合國大使尤里亞諾夫（MikhailUlyanov）在通訊軟體Telegram說，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）呼籲俄國從札波羅熱核電廠撤軍，「聽起來像是在鼓勵烏克蘭進一步發動攻擊」。

波瑞爾今天稍早表示，以無人機攻擊札波羅熱核電廠，增加了危險核子事故風險。

他在社群媒體平台X上說：「這樣的攻擊必須停止。俄羅斯必須從札波羅熱核電廠撤軍。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 社群媒體

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