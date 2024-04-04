卡梅倫：北約應全力支持烏克蘭 而不是派兵

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

（德國之聲中文網）英國外交大臣卡梅倫排除了向烏克蘭境內派遣北約軍隊的可能性，他認為這樣會使北約成為俄羅斯總統普京的攻擊目標。

這位曾擔任英國首相的保守派政治家表示，如果西方盟友不提供幫助，烏克蘭將無法贏得這場戰爭。他表示，下周訪問美國期間，他將敦促美國提高對烏克蘭的援助力度。卡梅倫對BBC表示："北約目前正在擬議中的事情，是建立一個支持烏克蘭使命，而並不是北約派駐烏克蘭使命。這一使命的目的，是利用北約的現有機制為烏克蘭提供該國所需要的幫助。"

卡梅倫說："原則上講，我們應當為烏克蘭提供我們能力所及的幫助，這也是英國的立場。我認為，我們應當為一個主權國抵御外來侵略提供一切我們能夠提供的幫助。"

當被問及他是否能夠想象派遣北約部隊進駐烏克蘭時，卡梅倫對此予以否定回答，他說："我認為，我們不應成為普京的攻擊目標，北約能為烏克蘭做的事情有很多，我們應當更好地協調我們的援烏行動。""歸根結底，對英國和其他國家來說，援烏行動是一個關乎政治意願的問題。我們有足夠耐心嗎？我們有堅強的意願嗎？我們願意竭盡所能嗎？對英國來說，答案是非常肯定的。"

卡梅倫補充道："如果我們能夠敦促美國國會批准援烏資金，能為烏克蘭提供他們所需的武器，能向普京展示，我們不會袖手旁觀，而烏克蘭也能成功反擊，奪回被佔領的領土。那麼，不管十一月美國大選中誰會獲勝，我們都將會繼續關注烏克蘭局勢，也會看到越來越多的北約成員國繳納國民生產總值2%的會費，這就將是一次成功，我願意為這樣的成功付出努力。"

卡梅倫說："這樣一來，烏克蘭就會有極大的機會獲勝，北約也有望成為最強大的聯盟。無論誰在2024年11月贏得美國大選，都會接手一個良好的局面。"

北約外長會議的第二天，英國首相卡梅倫將當前局勢同1938年的慕尼黑會議做了一番比較。他說，當前我們所面對的俄羅斯，就是當年英法等國所面對的納粹德國。卡梅倫說："我們今天所面臨的一切，其實同當年一樣簡單，歐洲的一位暴君正在試圖通過武力重新劃分邊界，而我們則面臨兩個選擇，要麼綏靖求和，要麼勇敢應對。"

卡梅倫是在英國聯合研究所在布魯塞爾舉辦的一次活動上發表上述演說的。他說，我們必須讓沒有經歷過冷戰的年輕一代看到北約存在的必要性，而俄羅斯對烏克蘭的威脅就是一個令人信服的論據。

周三的北約外長會議上，英國外交大臣卡梅倫表示，烏克蘭加入北約的前景從未像今天這樣看好。因此，北約應加強烏克蘭抗擊俄羅斯入侵的努力，使烏克蘭最終贏得這場戰爭。"鑑於俄羅斯持續不斷的侵略擴張以及動蕩的世界局勢，北約各國必須提高其國防開支。"

北約外長會議上，卡梅倫敦促各盟友積極支持為烏克蘭購買導彈和其他軍火的倡議。卡梅倫說："北約成立75年的慶典之際，北約已經變得前所未有的強大和重要。而瑞典上個月加入北約之後，這一點變得更加明確。"

本周四，是北約成立75周年紀念日。十年前，北約各成員國達成協議，每年將各自國家2%的國民生產總值投入國防開支。當時，卡梅倫還是英國首相。目前，英國每年將國民生產總值的2.2%用於國防。

（綜合報道）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】