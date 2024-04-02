聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏克蘭是否辦大選 牽動美援

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基在視訊演說中表示，俄羅斯正在進行「卑鄙的攻擊」，目的是要導致烏克蘭能源「流失」。路透資料照
烏克蘭總統澤倫斯基在視訊演說中表示，俄羅斯正在進行「卑鄙的攻擊」，目的是要導致烏克蘭能源「流失」。路透資料照

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，依照烏克蘭憲法，三月卅一日本應是五年一次的總統大選投票日。但因境內仍有俄軍，數百萬人民在國內逃難、在前線奮戰或流亡海外，多數烏克蘭人不支持現在舉行選舉。

喜劇演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基五年前勝選登上大位，如今俄烏戰爭邁入第三年，他的支持率雖已不如巔峰期，但民調顯示，仍有百分之六十四烏克蘭人民信任他。

烏克蘭憲法雖不允許戰時舉行總統選舉，若要舉行仍有變通辦法，就是在選舉期間暫停戒嚴。

澤倫斯基去年八月表示，對於如期舉行總統大選持開放態度。但近幾個月來他表示，不認為烏克蘭現在能夠或應該舉行大選。

不辦選舉，澤倫斯基就能繼續當總統，不免被人批評棧戀權力。不過民調顯示，烏克蘭人民對於現在舉行總統選舉意願不高。根據基輔社會學國際研究所二月的調查，僅百分之十五烏克蘭受訪者表示應該舉行大選。

烏克蘭近幾個月戰況吃緊，但一些美國共和黨人已開始把矛頭指向烏克蘭大選議題，試圖以澤倫斯基任期將於五月屆滿為由，作為應該扣住對烏克蘭軍援的另一個理由。

一度爭取共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米便指控基輔「以取消選舉作為要脅，要求美國人給更多錢」。

美國南卡州共和黨參議員葛蘭姆去年曾說，希望烏克蘭舉行自由公正選舉，即使在戰時。然而，葛蘭姆三月稍早訪問烏克蘭後改口說，「跟我談過的每個人都表示，有必要等到戰況更好時再選舉。我覺得這有道理」。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克表示，不辦選舉首要原因是，難以確保每位選民都有機會投票，因為戰爭開打後，據信已有七百萬烏克蘭人移居海外，境內也有數百萬人遷徙。

另外，烏克蘭目前約有兩成國土被俄軍占領，這些地方的居民難以投票。在前線作戰的軍人，要投票也面臨挑戰。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄羅斯攻能源系統 烏克蘭盼西方助防空

澤倫斯基：若無美援 烏克蘭軍隊將須一步步撤退

烏克蘭對戰地報導設限 美外交官稱澤倫斯基應更加開誠布公

俄羅斯猛攻烏電力設施 逾百萬人斷電…基輔：開戰以來規模最大空襲

相關新聞

烏克蘭是否辦大選 牽動美援

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，依照烏克蘭憲法，三月卅一日本應是五年一次的總統大選投票日。但因境內仍有俄軍，數百萬人民...

俄重創烏能源設施 馬斯克看衰烏抗俄 「傻瓜都料得到」

俄羅斯國防部表示，俄羅斯空軍「大規模的襲擊」烏克蘭能源基礎設施和天然氣生產設施，並稱俄軍是使用「遠程高精度空射武器」及無...

俄羅斯攻能源系統 烏克蘭盼西方助防空

烏克蘭出現物資短缺危機後，俄羅斯首先攻擊的是電力系統！俄軍近日對烏克蘭第二大城卡爾可夫發起進攻，用飛彈轟炸其發電廠，使卡爾可夫目前多數用電中斷。烏克蘭總統澤倫斯基批評惡均用飛彈進行恐怖攻擊，但同時也呼籲西方支援防空系統，否則扛不住俄軍的飛彈攻勢。

誰是恐怖分子？俄點名基輔交出安全局長 反被嗆總統普亭遭國際通緝

路透報導，俄羅斯外交部3月31日要求烏克蘭交出所有涉入莫斯科恐攻人等，直接點名烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasy...

解讀莫斯科恐攻：伊斯蘭國為何針對俄羅斯？

莫斯科IS-K恐攻案Q&A（一）：伊斯蘭國為何針對俄羅斯？

看衰烏克蘭抗俄…馬斯克直呼「連呆子都能預料結果」、再提新建言

美國億萬富豪、特斯拉兼太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克3月30日在其社群媒體X發文，認為烏克蘭抗俄終將失敗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。