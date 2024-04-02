烏克蘭是否辦大選 牽動美援

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，依照烏克蘭憲法，三月卅一日本應是五年一次的總統大選投票日。但因境內仍有俄軍，數百萬人民在國內逃難、在前線奮戰或流亡海外，多數烏克蘭人不支持現在舉行選舉。

喜劇演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基五年前勝選登上大位，如今俄烏戰爭邁入第三年，他的支持率雖已不如巔峰期，但民調顯示，仍有百分之六十四烏克蘭人民信任他。

烏克蘭憲法雖不允許戰時舉行總統選舉，若要舉行仍有變通辦法，就是在選舉期間暫停戒嚴。

澤倫斯基去年八月表示，對於如期舉行總統大選持開放態度。但近幾個月來他表示，不認為烏克蘭現在能夠或應該舉行大選。

不辦選舉，澤倫斯基就能繼續當總統，不免被人批評棧戀權力。不過民調顯示，烏克蘭人民對於現在舉行總統選舉意願不高。根據基輔社會學國際研究所二月的調查，僅百分之十五烏克蘭受訪者表示應該舉行大選。

烏克蘭近幾個月戰況吃緊，但一些美國共和黨人已開始把矛頭指向烏克蘭大選議題，試圖以澤倫斯基任期將於五月屆滿為由，作為應該扣住對烏克蘭軍援的另一個理由。

一度爭取共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米便指控基輔「以取消選舉作為要脅，要求美國人給更多錢」。

美國南卡州共和黨參議員葛蘭姆去年曾說，希望烏克蘭舉行自由公正選舉，即使在戰時。然而，葛蘭姆三月稍早訪問烏克蘭後改口說，「跟我談過的每個人都表示，有必要等到戰況更好時再選舉。我覺得這有道理」。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克表示，不辦選舉首要原因是，難以確保每位選民都有機會投票，因為戰爭開打後，據信已有七百萬烏克蘭人移居海外，境內也有數百萬人遷徙。

另外，烏克蘭目前約有兩成國土被俄軍占領，這些地方的居民難以投票。在前線作戰的軍人，要投票也面臨挑戰。